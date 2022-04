Kurz- und mittelfristig dürfte die Lage beim Bitcoin angespannt bleiben - sowohl mit Blick auf Makrofaktoren wie Inflation und Zinsen, als auch auf das Chartbild. In der Vergangenheit hätten sich solche Konsolidierungsphasen aber häufig als gute Einstiegspunkte erwiesen. Mutige Anleger mit Weitblick würden daher dabei oder bauen eine kleine Position aufbleiben.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (13.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin-Kurs in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig bis auf 39.373 Dollar zurückgefallen ist, könnte er zwischenzeitlich die psychologisch wichtige 40.000-Dollar-Marke zurückerobern, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit leichten Zugewinnen versuche er sich am Mittwochmorgen an einer Stabilisierung knapp oberhalb dieses Bereichs.In einer ersten Gegenreaktion auf den Dip habe der Bitcoin die Bullen am Dienstagnachmittag kurzzeitig wieder bis auf rund 40.600 Dollar getrieben, ehe er abermals unter die 40.000er-Marke abgesackt sei. Die aktuelle Aufwärtsbewegung erscheine im Vergleich dazu weniger dynamisch, dafür aber womöglich nachhaltiger. Mit einem moderaten Plus von 0,3 Prozent pendle der Kurs derzeit um 40.200 Dollar.Vor diesem Hintergrund würden sich derzeit viele Anleger von riskanteren Assets trennen, zu denen neben (Tech-) Aktien eben auch Bitcoin und Co gehören würden. In der Folge habe die Korrelation zwischen dem Bitcoin und dem Nasdaq 100 einen neuen Höchststand erreicht - während die Stimmung unter den Krypto-Investoren wieder im Keller sei. Mit einem Stand von 25 Punkten signalisiere der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt am Mittwoch wieder "extreme Angst".