Wie "Bloomberg" berichte, würden Aussagen von SEC-Chairman Gary Gensler sowie Vorbereitungen der Investmentfirmen, die den Antrag für Bitcoin-ETFs gestellt hätten, auf eine anstehende Zulassung hindeuten.



Sollte die SEC grünes Licht geben, könnten aller Voraussicht nach noch diesen Monat vier ETF in den Handel starten. Schon lange würden Krypto-Anhänger auf die Zulassung von ETFs in den USA warten.



Der Bitcoin habe darauf mit einem Kurssprung um knapp 2.000 reagiert und klettere am Freitag auf den höchsten Stand seit April. Aus charttechnischer Sicht stünden die Zeichen jetzt klar auf weiter höhere Kurse. Das Rekordhoch bei 64.869 Dollar könnte in wenigen Wochen erklommen werden. Dabei bleiben! (15.10.2021/ac/a/m)







