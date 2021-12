Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin bleibt unter Druck, so die Analysten von XTB.



Die wichtigste Kryptowährung sei Anfang Dezember unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gefallen und die Abwärtsbewegung habe sich später leicht verlangsamt. Der Coin habe einige Male den Bereich um 47.000 USD getestet, habe es aber nicht geschafft, einen entscheidenden Durchbruch darunter zu erzielen. Nachdem der Bitcoin Anfang der Woche einen kleinen Aufschwung erlebt habe, teste er erneut den Bereich um 47.000 USD, der die untere Grenze der Unterstützungszone markiere, zusammen mit der 200-Stunden-Linie. Dieser Bereich habe die Abwärtsbewegung in letzter Zeit gestoppt, aber falls er durchbrochen werde, könnte sich der Rückgang in Richtung der nächsten wichtigen Unterstützung verstärken - die Zone um 41.500 USD.



Bitcoin und andere Kryptowährungen hätten sich in letzter Zeit schlechter entwickelt als andere Risikoanlagen, wie z.B. Aktien. Dies sollte jedoch nicht überraschen, da Aktien in der Vergangenheit im letzten Monat des Jahres stark gewesen seien, während der Dezember einer der schlechtesten Monate für Kryptowährungen sei. (17.12.2021/ac/a/m)

