Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin erreichte gestern Abend ein neues Mehrmonatshoch, als er die USD 63.000-Marke testete, berichten die Experten von XTB.Allerdings berge die Einführung eines Bitcoin-Futures-ETF auch einige Risiken. Anteile von ETFs könnten leicht von langfristigen Anlegern geliehen und für Leerverkäufe genutzt werden. Dies könnte ähnliche Folgen haben wie die Einführung von Bitcoin-Futures Ende 2017, die institutionellen Anlegern eine einfache Möglichkeit geboten hätten, Bitcoin zu shorten. Danach habe ein einjähriger Bärenmarkt begonnen in dem der Bitcoin-Preis um über 80% gefallen sei.Das bedeute jedoch nicht, dass sich die Geschichte dieses Mal wiederholen werde. Kryptowährungen hätten 2017 noch als etwas Seltsames und Ungewöhnliches gegolten, und die starken Zuwächse, die den Bitcoin-Kurs in Richtung USD 20.000 getrieben hätten, seien als Blase betrachtet worden. Die Stimmung gegenüber der Münze sei eher pessimistisch gewesen und die Einführung von Futures habe es Skeptikern ermöglicht, gegen Bitcoin zu wetten. Heutzutage scheinen die Anleger jedoch zu verstehen, dass Kryptowährungen keine Eintagsfliegen sind, und sie werden es sich zweimal überlegen, bevor sie dagegen wetten, so die Experten von XTB. Folglich könnte die Öffnung des Krypto-Marktes für neue Arten von Anlegern dieses Mal nicht so düstere Folgen haben wie Ende 2017. (19.10.2021/ac/a/m)