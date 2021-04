Auch die Volatilität von Bitcoin sei extrem. So betrage die durchschnittliche realisierte Volatilität pro Jahr atemberaubende 114 Prozent, das sei fast zehnmal so hoch wie bei Aktien und Gold. Dennoch sei die Sharpe Ratio von Bitcoin wesentlich höher als diejenige anderer Assetklassen. Außerdem habe die Korrelation von Bitcoin mit anderen Anlagegattungen bislang nahe null gelegen. Dies deute auf beträchtliche Diversifikationsvorteile hin.



Trotz des kometenhaften Aufstiegs würde die Marktkapitalisierung von Bitcoin (1 Billion US-Dollar basierend auf dem Preis von 55.000 Dollar am 29. März) gerade einmal 0,6 Prozent eines globalen Multi Asset-Marktportfolios entsprechen, welches die gesamte investierbare Marktkapitalisierung der wichtigsten Assetklassen umfasse.



Der Erfolg in jüngster Zeit sei nicht zwangsläufig nachhaltig. Eine Extrapolation der außergewöhnlichen Charakteristika von Bitcoin würde offensichtlich zu einigen bemerkenswerten wie unrealistischen Ergebnissen führen. Wenn man beispielsweise den realisierten Ertrag von Bitcoin auf die nächsten fünf Jahre extrapoliere, würde ihre Marktkapitalisierung auf mehr als 500 Billionen US-Dollar steigen.



Um eine realistischere Vorstellung der künftigen Entwicklung von Bitcoin zu erhalten, würden die Experten annehmen, dass die Kryptowährung irgendwann in den nächsten 5-10 Jahren die 3 Billionen US-Dollar ausmachende Marktkapitalisierung investierbaren Golds erreiche - also von Gold, das für Anlagezwecke genutzt werde oder in einer Verbindung zu den Finanzmärkten stehe. Dies impliziere eine erwartete Rendite in einer Bandbreite von 12 bis 25 Prozent pro Jahr.



In welchem Umfang also könnte man Bitcoin auf vertretbare Weise in einem Portfolio einsetzen? Unser Multi Asset-Team nutzt eine komplexe Systematik zur intelligenten Mean Variance-Optimierung, um zu ermitteln, wie Bitcoin sich in einem gängigen, gut diversifizierten Multi Asset-Portfolio einsetzen lassen könnte, so die Experten von ROBECO. Dabei würden 36 unterschiedliche Kombinationen des Risikos, des Ertrags und der Korrelation mit anderen Assetklassen von Bitcoin betrachtet.



Die Ergebnisse der Experten seien eindeutig: Für alle 36 Kombinationen aus Risiko, Ertrag und Korrelation ergebe die intelligente Optimierung der Experten eine Allokation in Bitcoin von maximal 2,5 Prozent. Das sei mehr als die Experten erwartet hätten, da sie von einem niedrigeren Anteil bei ungünstigeren Kombinationen von Charakteristika ausgegangen seien.



Auf Grundlage der Impact-Analyse der Experten jedoch, wonach Bitcoin bis zu 15 Prozent der Gesamtvolatilität eines Portfolios ausmachen könne, und da die Volatilität von Bitcoin derzeit noch deutlich über ihrer höchsten Schätzung von 60 Prozent liege, würden die Experten eine Begrenzung des maximalen Anteils von Bitcoin auf ein Prozent für ratsam halten. Eine Gewichtung mit einem Prozent stünde auch besser im Einklang mit dem Management des Gesamtportfolios, einschließlich des Rebalancing.



Einige ergänzende Überlegungen sollten berücksichtigt werden: Zum einen sei die Zahl der Anlagemöglichkeiten in Bitcoin derzeit noch begrenzt, sie sei aber im Steigen begriffen. Die Zahl investierbarer Bitcoin-ETFs nehme zu, und auch der Markt für entsprechende Futures wachse.



Allerdings würden nicht alle ETFs direkt in Bitcoins investieren. Zudem sei bei einer Lagerung nicht immer eine vollständige Versicherung möglich. Bei Bitcoin-Futures sei die Einrichtung von Handelsdepots komplizierter und die Margin-Anforderungen (bis zu 33 Prozent) seien weit höher als bei Anleihen und Aktien.



Des Weiteren sollten auch regulatorische Aspekte einbezogen werden. In Europa begrenze die UCITS-Regulierung das Engagement in "Single Commodity"-Investments. Jedoch sei in Europa ein "Fondsinvestment" in Bitcoin im Rahmen von Exchange-Traded-Notes (ETN) möglich.



Nicht zuletzt werde die Menge an Strom kontrovers diskutiert, die zur Schöpfung digitaler Währungen benötigt werde. Der geschätzte Energieverbrauch von Bitcoin sowie die mögliche Verwendung für illegale Zwecke seien weitere wichtige Faktoren. Sie seien allerdings außerordentlich schwer zu bewerten und zu beurteilen.



Zwar habe der Energieverbrauch von Bitcoin stark zugenommen, da die Rechenleistung ("Hash Rate") zur Schöpfung von Bitcoin steige. Doch hänge der Effekt dieser Entwicklung von der verwendeten Energiequelle ab. So entfalle ein wesentlicher Teil des Strommix mittlerweile auf Erneuerbare Energien. Diverse Untersuchung würden die Rolle der Schöpfung von Bitcoin bei der Verringerung von Hindernissen für Erneuerbaren Energien betonen.



Der vielleicht wichtigste Aspekt, der zu berücksichtigen sei, sei jedoch die Tatsache, dass Bitcoin möglicherweise kein digitales Gold darstelle und dass die Zukunft von Bitcoin im Vergleich zu Assetklassen mit weit längerer Historie mit großer Unsicherheit behaftet sei. (13.04.2021/ac/a/m)





New YorkRotterdam (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährung Bitcoin wird aufgrund ihrer hohen Volatilität häufig als unseriös abgetan, so die Experten von ROBECO.Doch könnte sie als "digitales Gold" eine Rolle in einem Multi Asset-Portfolio spielen, meine Jeroen Blokland, Head of Multi Asset bei ROBECO.Der Wert der virtuellen Währung Bitcoin habe im März einen Rekordstand von mehr als 60.000 US-Dollar erreicht. Noch vor einem Jahr habe sich der Kurs auf einem Tief von weniger als 10.000 US-Dollar befunden. Mittlerweile sei die Marktkapitalisierung auf über 1 Billion US-Dollar gestiegen.Untersuchungen unseres Multi Asset-Teams sprechen dafür, dass Bitcoin in einem gängigen, gut diversifizierten Multi Asset-Portfolio mit einem Anteil von 1 Prozent eingesetzt werden könnte, so die Experten von ROBECO. Voraussetzung dafür seien bestimmte Risikokontrollen und strikte Vorgaben für das Portfoliomanagement.Bitcoin sorge jeden Tag für neue Schlagzeilen - nicht nur aufgrund seines kometenhaften Aufstiegs und der einzigartigen Kursschwankungen, sondern auch aufgrund der hitzigen Debatte zwischen seinen Unterstützern und Gegnern. Für die Experten sei allerdings der zunehmende Konsens darüber interessanter, worum es sich bei Bitcoin wirklich handele. In den letzten Monaten habe sich eine klare Auffassung herausgebildet, dass Bitcoin in Form digitalen Goldes zu einem Wertaufbewahrungsmittel werde.Kürzlich habe der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, Bitcoin als "im Wesentlichen eher ein Substitut für Gold als für den US-Dollar" bezeichnet. Wie Gold sei auch Bitcoin rar und dauerhaft. Darüber hinaus weise Bitcoin eine hohe Portabilität auf, erlaube Transaktionen auf einfache Weise und sei programmierbar. Was ihm im Vergleich zu Gold natürlich fehle, sei eine lange Historie der Wahrnehmung als Wertaufbewahrungsmittel.Als digitales Gold besitze Bitcoin monetären Wert. Nach Erachten der Experten sei die Diskussion über den mangelnden inneren Wert von Bitcoin weitgehend irrelevant. Wie Diamanten, Kunst, Briefmarken, Gold und der US-Dollar werfe Bitcoin keine Cash-Erträge ab. Dennoch würden all diese Anlagegattungen monetären Wert besitzen und die meisten von ihnen würden als Wertaufbewahrungsmittel angesehen.Des Weiteren erfordere eine Anlage in digitalem Gold keine extreme Einschätzung der Wirtschaft oder der ungedeckten Papierwährungen. Suche man nach einer Absicherung gegen die Inflation, einen Einbruch der realen Anleihenrenditen und/oder eine Abwertung des US-Dollar, könnte eine Allokation in digitalem Gold zwecks besserer Portfoliodiversifikation klug sein.Aufgrund der Möglichkeit, dass sich Bitcoin als digitales Gold zu einem Wertaufbewahrungsmittel entwickele, würden die Experten die Kryptowährung als eine Assetklasse betrachten, wenn auch eine extreme. Praktisch alle seine Eigenschaften würden sich sehr von denen traditioneller Anlagegattungen unterscheiden.Für diejenigen, die mutig genug gewesen seien, habe sich Bitcoin zweifellos ausgezahlt. Seit Beginn ihres Handels im Juli 2010 habe Bitcoin einen spektakulären durchschnittlichen Wertzuwachs von 254 Prozent pro Jahr erzielt. Dem stehe eine jährliche Rendite von 15 Prozent beim US-Aktienindex S&P 500 , der nächstbesten Anlageklasse, gegenüber.