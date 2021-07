Eine steigende Exchange-Ratio könne indes ein Indiz für einen bevorstehenden Abverkauf sein. So seien die Mittelzuflüsse an den Kryptobörsen seit Anfang Mai stark angestiegen - ein Vorbote der scharfen Korrektur zur Monatsmitte.



Dass Krypto-Investoren wieder Coins akkumulieren oder zumindest keine akuten Verkäufe planen würden, senke das Risiko weiterer kurzfristiger Verkaufswellen. "Der Aktionär" wertet das klar positiv als zusätzliches Signal für eine Stabilisierung und Bodenbildung im Chart. Solange der Kurs im Seitwärtstrend zwischen 30.000 und 40.000 Dollar verharrt, dauert die Richtungssuche allerdings an, so Nikolas Kessler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seit dem Allzeithoch bei fast 65.000 Dollar Mitte Mai hat der Bitcoin kräftig Federn gelassen und dabei enorme Schwankungen an den Tag gelegt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch wenn sich der Kurs dabei meist klar oberhalb von 30.000 Dollar habe halten können, sei die Sorge vor einem weiteren Abrutschen groß. Die Zeichen für eine Stabilisierung würden sich aber mehren.Nach Daten des Branchenportals Santiment sei der Anteil der Coins, die direkt an Kryptobörsen gehalten würden, auf den niedrigsten Stand seit Januar gefallen. "Das Sechs-Monats-Tief ist ein vielversprechendes Zeichen, da es im Allgemeinen auf ein sinkendes Risiko für einen weiteren großen Bitcoin-Sell-off hinweist", würden die Experten in einem entsprechenden Tweet schreiben.