Doch die Kursziele einiger Bullen von 100.000 USD und mehr für 2021 seien nicht erreicht worden. Daher würden nun skeptische Stimmen wieder in den Vordergrund rücken. Professor Carol Alexander habe CNBC gesagt, dass der Bitcoin auf 10.000 USD fallen könne. Auch Todd Lowenstein von der Union Bank warne: "Das goldene ("Goldilocks") Umfeld endet." Die Liquiditätsflut ebbe wegen höherer Zinsen und weniger Corona-Hilfen ab und spekulative Asset-Klassen würden überproportional davon in Mitleidenschaft gezogen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Florian Söllner ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (03.01.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Noch ist es im Jahr 2022 ruhig beim Bitcoin, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Einiges spreche aber dafür, dass der Kurs bald aufwache. Cointelegraph verweise darauf, dass der Bitcoin in den letzten vier Jahren in der ersten Woche des Jahres jeweils zwischen 7 und 36% zugelegt habe - seit 2018 sei jeder Jahresstart positiv gewesen. Auch Experten wie Raoul Pal würden glauben, dass der Sell-off vorbei sei und nun viel neue Nachfrage in den Markt komme.Nigel Green werde zitiert: "Panik-Verkäufer haben ihre Krypowährungen Ende 2021 quasi an reiche Käufer weggegeben." Bitcoin schütze gegen Inflation und sei die "grenzenlose, globale, dezentralisierte Währung der Zukunft."