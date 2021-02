"Es gibt ein wachsendes Interesse an digitalen Währungen. ( ) In diesem Bereich sehen wir Wege, wie wir dem Ökosystem einen differenzierten Wert hinzufügen können. Und wir glauben, dass wir durch unsere globale Präsenz, unseren partnerschaftlichen Ansatz und unsere vertrauenswürdige Marke einzigartig positioniert sind, um dazu beizutragen, dass Kryptowährungen sicherer, nützlicher und anwendbarer für Zahlungen werden", so Visa-CEO Alfred F. Kelly.



Laut seiner Aussage arbeite Visa an einer Software-Lösung (API) für ihre institutionellen Kunden. Banken oder Sparkassen könnten so Kauf- und Handelsdienstleistungen in das eigene Kundenangebot aufnehmen. Das würde den Umgang mit Bitcoin und Co. wesentlich vereinfachen und neue Käufer anziehen.



Als ersten Partner habe sich Visa die Neobank First Boulevard sichern können. Zudem solle die Digitalbank Anchorage die sichere Verwahrung der digitalen Vermögenswerte sicherstellen. Die Verbindung zwischen Partnerbank und Anchorage solle dabei über die Visa-API stattfinden.



Während mit PayPals neuem Kryptodienst zukünftig ungefähr 300 Millionen Kunden einen Zugriff auf Bitcoin und andere Kryptowährungen erhalten würden, seien es bei VISA deutlich mehr. Aktuell sollten in Europa mehr als 450 Millionen und weltweit ungefähr 2,5 Milliarden Karten von Visa im Umlauf sein.



Die Integration von Bitcoin in das Visa Zahlungsnetzwerk wäre ein Meilenstein. DER AKTONÄR bewerte die Aussichten des Bitcoins weiterhin positiv.







