Kulmbach (www.aktiencheck.de) - US-Tech-Milliardär Mark Cuban ist landesweit bekannt als Investor in der Start-up-Show "Shark Tank", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Über Twitter verrate er, dass er auch in NFTs oder den Bitcoin investiere. Ihm gefalle, dass der Bitcoin einen "gewaltigen Vorteil" habe und "null Konkurrenz" als "Store of value." Einen "Huge Win" sehe er, wenn Geld aus alternativen Kryptowährungen abgezogen und in die "sicheren Häfen" Bitcoin und Ethereum fließen würde.