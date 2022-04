Auch andere Experten würden davon ausgehen, dass der Durchhänger nur von kurzer Dauer sein dürfte. Die aktuelle Kursentwicklung gebe ihnen Recht: In der Nacht auf Dienstag habe der Bitcoin bereits wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Auf 24-Stunden-Sicht notiere er am Morgen rund ein Prozent höher im Bereich von 46.600 Dollar.



Unterdessen verzeichne die Analysefirma Glassnode anhaltend aggressive Käufe - insbesondere von sehr großen und sehr kleinen Marktteilnehmern. Auf der einen Seite stünden demnach "große öffentliche Käufer wie die Luna Foundation Guard und MicroStrategy", die wieder ihren Fokus auf den Bitcoin als Sicherheit gelegt hätten und in den letzten zwei Wochen massiv akkumuliert hätten, zitiere das Branchenportal "cointelegraph.com" aus einer aktuellen Studie.



Neben diesen "Walen" würden insbesondere auch Marktteilnehmer mit kleinen Beständen von bis zu einem Bitcoin - so genannte "Shrimps" - weiter verstärkt Coins einsammeln. Entsprechende Tendenzen seien laut dem Bericht bereit seit Ende Januar zu beobachten.



Der Optimismus steige - und damit auch die Nachfrage nach dem Bitcoin. Unter dem Eindruck des Allzeithochs aus dem Vorjahr bei rund 69.000 Dollar mögen die aktuellen Kurse um 45.000 Dollar vielleicht nicht für Begeisterungsstürme sorgen, doch die Richtung stimme wieder.



Mutige Anleger mit einem langen Atem können auf dem aktuellen Niveau weiterhin einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler. DER AKTIONÄR bleibe bullish. (05.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) zwischen Ende Januar und Ende März in der Spitze fast 45 Prozent aufgeholt hat, haben die Bullen das Tempo in den letzten Tagen etwas gedrosselt, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Trotz positiver Vorgaben vom US-Aktienmarkt sei der Kurs am Montag bis auf 45.200 Dollar zurückgekommen. Für Branchenbeobachter sei das aber kein Grund zur Sorge.Krypto-Analyst Matthew Hyland habe den Rücksetzer sogar leicht positiv gewertet: "Der Bitcoin arbeitet daran, frühere Widerstände in Unterstützungen zu verwandeln", habe er bei Twitter zu einem entsprechenden Chart geschrieben. Daraus werde ersichtlich, dass der Kurs derzeit im Bereich der Unterstützung zwischen 45.000 und 46.000 Dollar notiere.