Auch wenn sich viele Krypto-Fans eine Jahresendrally und noch deutlichere Gewinne gewünscht hätten, könne sich die Entwicklung des Bitcoin auf Jahressicht sehen lassen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass sich die langfristige Aufwärtsbewegung auch in den kommenden Monaten fortsetzen und sogar noch einmal beschleunigen könne. Die langfristige Kaufempfehlung als spekulative Depotbeimischung gelte daher weiterhin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin ist der wichtigen 50.000-USD-Marke am Mittwoch so nahegekommen wie seit rund zehn Tagen nicht mehr, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch wenn es nicht für den Ausbruch gereicht habe, habe sich die Stimmung unter den Marktteilnehmern deutlich verbessert. Und die Chancen für weitere Kursgewinnen in den kommenden Tagen stünden nun gar nicht schlecht.Bis auf 49.545 USD habe sich der Bitcoin-Kurs am Mittwoch hochgeschraubt, für den Sprung über die psychologisch wichtige 50.000er-Marke habe es letztlich aber nicht gereicht. Aktuell notiere er auf 24-Stunden-Sicht rund 2% schwächer, aber klar oberhalb von 48.000 USD. Er verharre damit weiterhin in einer mehrwöchigen, aber enger werdenden Seitwärtsrange.Damit sich das Chartbild und die Stimmung weiter aufhelle, müsste der Bitcoin neben der psychologisch wichtigen 50.000-USD-Hürde auch die charttechnisch bedeutendere Widerstandszone im Bereich zwischen 50.500 und 51.500 USD nachhaltig überwinden, berichte das Branchenportal Cointelegraph unter Verweis auf Chart-Profi Michael van de Poppe. Insgesamt rechne er 2022 mit einem "großartigen Jahr".