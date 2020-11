Kurzfristig und speziell mit Blick auf das Wochenende dürfte die Lage volatil bleiben. Dabei sei auch nicht auszuschließen, dass sich die Korrektur noch einmal beschleunige. Die Unterstützung im Bereich von 16.000 Dollar sollte jedoch einen gewissen Halt geben. Auf der Oberseite würde sich die Situation mit einem Sprung zurück über die 18.000er-Marke wieder aufhellen.



Trotz des Rücksetzers sei das Rekordhoch im Bereich von 20.000 Dollar noch in Reichweite - 17 Prozent würden den Bitcoin aktuell von seinem Allzeithoch trennen. Wer sich an die Rally im Jahr 2017 zurückerinnere, der wisse: An besonders guten Tagen mache der Bitcoin so einen Sprung quasi aus dem Stand.



Für den "Aktionär" würden der Sprung auf einen neuen Höchststand kurz- und mittelfristig das nächste Zwischenziel bleiben. Sei diese Etappe geschafft, seien Anschlussgewinne möglich. Anleger, die auf dieses Szenario setzen möchten, könnten den Rücksetzer vergünstigten zum (Nach-)Kauf nutzen bei einer Stabilisierung im Chart zuschlagen.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (27.11.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Mehrjahreshoch zur Wochenmitte musste der Bitcoin zunächst kräftig Federn lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Inzwischen habe sich der Kurs jedoch zumindest etwas stabilisieren und einen Teil der Verluste wieder ausgleichen können. Sollten Anleger den Schnäppchen-Feiertag Black Friday nutzen, um noch mit einem Discount einzusteigen?Um bis zu 16 Prozent sei der Bitcoin-Kurs am Donnerstag zurückgekommen und dabei zeitweise unter die Marke von 16.500 Dollar gekracht. Doch in diesem Bereich hätten die Bullen wieder das Ruder übernommen und den Kurs bis Freitagmorgen wieder um rund 1.000 Dollar zurück nach oben gehievt. Zwar sei der Abstand zum Allzeithoch wieder etwas größer als noch zu Wochenmitte, doch es bleibe in Reichweite.