Mehr noch: Gemessen am Handelsvolumen sei der Juni für den Bitcoin immer noch einer der fünf stärksten Monate aller Zeiten gewesen, so die Experten. Der Rückfall sei lediglich von extrem hohem Niveau im Mai erfolgt.



Auch der Blick auf den langfristigen Kursverlauf relativiere den Rückschlag etwas: Zwar notiere der Bitcoin aktuell 48 Prozent unter dem Allzeithoch von Mitte Mai. Im Vergleich zu vor einem Jahr notiere er aber fast 260 Prozent höher. Zur Erinnerung: Im Juli 2020 sei dem Bitcoin endlich der Ausbruch über die 10.000-Dollar-Marke gelungen - der Startschuss für die aktuelle Bullenphase.



Kurzfristig habe sich die Lage beim Bitcoin etwas eingetrübt, doch auf lange Sicht könne keine Assetklasse der Kryptowährung das Wasser reichen. Auch die langfristigen Aussichten seien nach wie vor stark. Für mutige Anleger mit langem Atem kann die aktuelle Konsolidierung daher auch Einstiegs- oder Nachkauf-Chancen eröffnen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dass der Bitcoin-Hype vom Jahresanfang inzwischen etwas abgeflaut ist, lässt sich nicht nur am Kursverlauf ablesen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch das Handelsvolumen an den Exchanges und bei Krypto-Finanzprodukten sei spürbar gesunken. Doch es gebe auch gute Nachrichten.Das Volumen an den größten und wichtigsten Kryptobörsen sei im Juni um mehr als 40 Prozent gesunken, berichte CNBC unter Verweis auf Daten von CryptoCompare. Als Gründe nenne die Plattform den deutlich gesunkenen Bitcoin-Kurs und die hohe Unsicherheit im Zusammenhang mit China oder dem Energieverbrauch beim Bitcoin-Mining.Doch nicht nur bei Direktinvestments über Kryptobörsen scheine kurzfristig die Luft raus zu sein, sondern auch im Handel mit Finanzprodukten auf Bitcoin und Co. In der Woche vom 5. Juli sei das wöchentliche Handelsvolumen in diesem Bereich auf 1,58 Milliarden Dollar gesunken - der niedrigste Stand seit Oktober 2020, berichte CoinShares.Kurzfristig scheine das Interesse nachgelassen zu haben, doch das sei kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Trotz des Rücksetzers sei das Handelsvolumen am Kryptomarkt immer noch viel höher als vor einem Jahr, gebe Clara Medalie vom Krypto-Daten-Provider Kaiko im Gespräch mit CNBC zu bedenken.