Das Unternehmen, das unter anderem den Handelsplatz bitcoin.de betreibe, weise traditionelle eine enge Korrelation mit dem Kryptomarkt auf. Die jüngste Kursrally beim Bitcoin habe neben dem Aktienkurs aber auch die Zahl der Kunden sowie den Wert der vom Unternehmen gehaltenen Krypto-Bestände steigen lassen. Die Aktie sei dabei jedoch häufig nicht weniger volatil als der Bitcoin selbst.



Nach dem Allzeithoch bei knapp 42.000 Dollar dauere die Konsolidierung beim Bitcoin inzwischen länger, als viele Krypto-Fans gehofft hätten. Solange diese jedoch auf hohem Niveau stattfinden und das Sentiment am Markt überwiegend bullish sei, ändere sich auch die positive Einschätzung des "Aktionär" nicht. Mittel- und Langfristig sei eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung möglich.



Mutige Anleger positionieren sich für die nächste Welle, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Erholung am Dienstag werden am Kryptomarkt heute wieder deutlichere Verluste geschrieben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Im Vergleich zu vielen großen Altcoins schlage sich der Bitcoin mit einem Minus von gut sechs Prozent noch recht solide. Auch die Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt würden zunächst wieder unter Druck geraten.Ausgelöst durch eine Mischung aus wachsenden Zweifel am weiteren Aufwärtspotenzial und Überhitzungserscheinungen am Derivate-Markt sei der Bitcoin seit Dienstagabend um bis zu 3.500 Dollar zurückgekommen. Dabei sei er zeitweise wieder unter die Marke von 35.000 Dollar gerutscht.Ethereum auf Rang 2 nach Market Cap falle derweil sogar um rund acht Prozent, nachdem der Kurs am Dienstag bei 1.433 Dollar ein neues Allzeithoch markiert habe. Mit Polkadot, Litecoin und Binance Coin würden drei Coins aus den Top 10 sogar Verluste im zweistelligen Prozentbereich erleiden.Für die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group würden die Verluste bei Bitcoin & Co am Mittwoch ebenfalls rote Vorzeichen bedeuten. Mit einem Minus von rund zwei Prozent rutsche sie dabei zeitweise wieder unter die 60-Euro-Marke. Ausgehend vom Allzeithoch, das um den Jahreswechsel erreicht worden sei, entspreche das einem Abschlag von rund 27 Prozent.