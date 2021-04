Das IPO werde bereits seit Wochen mit Spannung erwartet - nicht zuletzt, weil das Unternehmen in der Vorwoche bullenstarke vorläufige Zahlen für das erste Quartal vorgelegt habe. Marktexperten würden dem Krypto-Unternehmen beim Börsengang eine Bewertung von 100 bis 140 Mrd. USD zutrauen.



Der Bitcoin bleibe dank immer neuen Hochs im Rallymodus. Nach Einschätzung des "Aktionärs" sei auf das Ende der Fahnenstange aber noch nicht in Sicht und mittel- bis langfristig noch Luft nach oben. Die spekulative Kaufempfehlung gelte daher weiterhin. Wer bereits investiert sei, lasse die Gewinne laufen.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (13.04.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dem Bitcoin genügt am Dienstagvormittag ein vergleichsweise moderates Kursplus von rund 3%, um abermals einen neuen Höchststand zu markieren, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Rally der Digitalwährung könne also weitergehen. Dabei werfe auch der Börsengang des Krypto-Handelsplatzes Coinbase seine Schatten voraus.In den vergangenen Tagen habe der Bitcoin immer wieder die 61.000-USD-Marke getestet. Für einen Sprung über das bisherige Hoch bei 61.684 USD von Mitte März habe es dabei jedoch nicht gereicht - bis heute: Am Dienstagvormittag sei der Ausbruch endlich gelungen und der Kurs auf rund 62.840 USD geklettert.Auch wenn sich die Anschlussgewinne nach dem neuen Rekordhoch zunächst in Grenzen halten würden, habe sich das Chartbild dadurch weiter aufgehellt: Aus technischer Sicht sei der Weg nach oben nun frei, nach der Konsolidierung der letzten Wochen könne die Rekordfahrt also weitergehen. Chartexperten hätten auf Grundlage von Fibonacci-Folgen den Bereich von 70.000 USD als kurzfristige Anlaufzone für den Bitcoin-Kurs identifiziert.Dass der Bitcoin genau jetzt wieder Gas gebe, dürfte auch mit einem wichtigen Ereignis für die Krypto-Szene in dieser Woche zusammenhängen. Bereits am morgigen Mittwoch (14. April) wage die große US-Kryptobörse Coinbase per Direct Listing den Börsengang an der New Yorker NASDAQ.