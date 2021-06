Zusammen mit der Anerkennung des Bitcoin als gesetzlichem Zahlungsmittel in El Salvador sorge die Meldung am Donnerstag für positive Stimmung am Kryptomarkt. Mit einem Plus von mehr als acht Prozent helle sich das Chartbild beim Bitcoin immer weiter auf. Der Dip bis in den Bereich von 31.000 Dollar vom Wochenanfang sei inzwischen mehr als ausgeglichen. Nun rücke die obere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends in den Fokus.



Mit einem Sprung über die 40.000er Marke könnten die Bullen wieder die Oberhand gewinnen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand wäre eine Chance zum spekulativen (Nach-) Kauf. Wer bereits investiert ist, bleibt dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin bleibt nach den Verlusten vom Wochenanfang auf Erholungskurs und klettert auf 24-Stunden-Sicht mehr als acht Prozent in Richtung der 38.000-Dollar-Marke, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Ausgerechnet ein Ruf nach mehr Regulierung sorge dabei für zusätzliche Unterstützung. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht bei der Bank für Internationalen Zahlungsausglich (BIS) habe sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, dass Banken mit Engagements am Kryptomarkt spezielle Risikovorkehrungen treffen sollten. Das starke Wachstum von Krypto-Anlagen und damit verbundener Dienstleistungen habe das Potenzial, Probleme in der Finanzstabilität auszulösen und die Risiken für Banken zu erhöhen, habe der Ausschuss erklärt.Der Vorschlag umfasse konkret eine Einteilung von digitalen Assets in zwei Kategorien: Zur ersten Klassen zähle der Ausschuss klassische Anlagen, die lediglich neuartige technische Verfahren wie die Blockchain verwenden würden, um etwa Vermögensübertragungen zu erfassen ("Tokenised Assets"). Zudem sollten in diese Kategorie auch Krypto-Anlagen fallen, die eine Art eingebauten Stabilitätsmechanismus besitzen würden - etwa sogenannte "Stable Coins". Für sie sollten weniger strenge Kapitalvorschriften gelten.In die zweite Kategorie würden alle anderen Kryptowährungen wie auch Bitcoin und Ethereum fallen, die sich nicht mit dem bestehenden Regelwerk abdecken lassen würden. Wegen der höheren Risiken sollten diese Werte strenger behandelt werden. Der Ausschuss schlage ein Risikogewicht von 1.250 Prozent vor - die höchste Risikokategorie. Banken, die mit diesen Assets würden hantieren wollen, müssten also deutlich mehr Risikokapital vorhalten.Für eingefleischte Kryptofans sei das Thema Regulierung traditionell ein rotes Tuch. Viele Marktteilnehmer würden den Vorstoß des Basel-Komitees allerdings als Ritterschlag für Bitcoin und Co. werten. Die Überlegungen würden der aktuellen Entwicklung der jungen Assetklasse in Richtung Finanz-Mainstream Rechnung tragen. Den Banken würden verbindliche Regeln zur Risikovorsorge Sicherheit geben, wenn sie das Geschäft mit Kryptowährungen in Zukunft auf- oder ausbauen möchten.