Das Brokerhaus IG taxiere zur Stunde den Bitcoin auf 4.522 US-Dollar. Damit liege der Bitcoin-Kurs zur Stunde 3,83 Prozent höher, als vor 24 Stunden. Erste Investoren würden die günstige Gelegenheit nutzen und die Jahrestiefs kaufen. Der Bitcoin-Kurs habe sich daher auch seit heute Früh um den Wochenpivotpunkt bei 4432 US-Dollar stabilisieren können. Gelinge im weiteren Handelsverlauf eine Verteidigung der genannten Kursmarke, könnte der Bitcoin seine Erholungstour fortsetzen.



Kurzfristige Rechteckformation im Spiel



Zu Beginn des asiatischen Handels habe der Abverkauf auf Stundenbasis langsam nachgelassen. Seitdem befinde sich der Bitcoin-Kurs in einem Rechteck mit einer Handelsspanne i.H.v. 843 US-Dollar. Die Nachfrage habe durch die Zwischenunterstützung bei 4216 USD, sowie den Wochenpivotpunkt bei 4432 USD gestützt werden können. An der Oberseite würden das obere Keltner-Band und der exponentielle 50-Perioden-Durchschnitt bei 4.665 US-Dollar zusammenfallen und gemeinsam als temporäre Widerstandszone fungieren. Zwar hätten Indikatoren, wie RSI und MACD erste positive Zeichen setzen können, jedoch seien diese noch zu gering, um von einer Trendwende zu sprechen. (21.11.2018/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin verlor in den vergangenen sieben Tagen in der Spitze bis zu 36 Prozent an Wert, so Salah-Eddine Bouhmidi, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten- und Analysen- Website der IG Group.Verwerfungen im gesamten Kryptowährungsmarkt hätten für einen massiven Abverkauf gesorgt. Nun könnte sich eine Erholung anbahnen.