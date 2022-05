Zwar würden sich die Anzeichen auf eine Bodenbildung im Bitcoin-Chart mehren, die Lage bleibe jedoch angespannt. Kurz- und mittelfristig sei weiterhin mit hoher Volatilität und womöglich sogar weiteren Rückschlägen zu rechnen. Langfristig orientierte Anleger, die bereits investiert seien oder auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen würden, würden sich vor etwaigen Bullenfallen aber nicht zu fürchten brauchen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin habe seine Erholung am Montag im Tagesverlauf ausgebaut, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem er bereits am frühen Morgen die wichtige 30.000-USD-Marke zurückerobert habe, habe er am späten Abend bereits an der 32.000er-Marke gekratzt. Im Bereich von 31.600 USD sei die Aufwärtsbewegung am Dienstagmorgen allerdings erst einmal ins Stocken geraten.Auf diesem Niveau notiere der Kurs bereits knapp oberhalb der Seitwärtsrange im Bereich zwischen 31.300 und 28.500 USD, die in den vergangenen zwei Wochen das Chartbild geprägt habe. Erweise sich der Ausbruch als nachhaltig, wäre das ein Indiz für eine fortschreitende Stabilisierung und ein weiterer Schritt in Richtung eines Comebacks.Für grundsätzliche Entwarnung sei es nach Einschätzung des "Aktionärs" aber noch zu früh. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern bessere sich nur langsam - mit einem Stand von 16 Zählern signalisiere der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt nach wie vor "extreme Angst". Zudem würden Makro-Faktoren wie Inflations- und Rezessionssorgen wohl noch einige Zeit als potenzieller Belastung bestehen bleiben.