Fundamentale Unterstützung liefere dabei womöglich auch das nahende "Halving", das voraussichtlich am 12. Mai stattfinden werde. Dabei handelet es sich im einen Mechanismus, durch den sich die Belohnung für die Miner regelmäßig halbiere - und so letztlich die Inflation der Digitalwährung im Zaum halten solle. Die bisherigen beiden "Halvings" in den Jahren 2012 und 2016 ätten sich aber auch als gute Kurskatalysatoren für den Bitcoin erwiesen.



Auch wenn bislang keine allzu große "Halving"-Euphorie aufgekommen sei, habe "Der Aktionär" empfohlen, das Event nicht vorschnell abzuschreiben. Und tatsächlich: Gemessen an den weltweiten Suchanfragen bei Google nach dem Begriffspaar "bitcoin halving" sei das Interesse in den letzten Wochen massiv gestiegen - sogar über den Wert beim letzten Termin im Jahr 2016. Das würden aktuelle Daten von Google Trends belegen.



Langfristig top!



"Der Aktionär" bleibe für die langfristige Entwicklung des Bitcoins positiv gestimmt. Risikobewusste Anleger könnten mit einer kleinen, spekulativen Bitcoin-Position das Depot diversifizieren und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (29.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin-Kurs hat sich in den vergangenen Tagen an seine Aufwärtsbewegung angeknüpft und auf Wochensicht über 15% zugelegt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Alleine am heutigen Mittwoch seien es fast 5%. Knapp zwei Wochen vor dem "Halving" helle sich das Chartbild dadurch weiter auf.Die Verkaufspanik an den Märkten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie habe auch den Bitcoin nicht verschont. Nach Daten von coinmarketcap.com sei der Kurs der Digitalwährung im März kurzzeitig bis in den Bereich von 4.100 USD abgesackt - der tiefste Stand seit 15 Monaten. Seitdem habe er sich allerdings fast wieder verdoppelt und am Mittwoch die 8.000-USD-Marke klar hinter sich gelassen.Dabei habe Bitcoin auch wichtige Chartmarken zurückerobert, allen voran den horizontalen Widerstand im Bereich von 7.900 USD und die 200-Tage-Linie knapp oberhalb von 8.000 USD - ein technisches Kaufsignal. Auf der Oberseite würden damit nun der Widerstand bei rund 8.500 USD und die mittelfristige Abwärtstrendlinie in den Fokus rücken.