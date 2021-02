Branchenbeobachter und Wirtschaftsexperten würden davon ausgehen, dass die Bedeutung und das Standing der digitalen Leitwährung als neuer Assetklasse durch das Engagement namhafter Unternehmen einen enormen Schub bekomme. Zudem resultiere die rasant wachsende Nachfrage nach einem knappen Gut wie dem Bitcoin in steigenden Preisen.



Vor diesem Hintergrund rechne "Der Aktionär" mittel- und langfristig mit einer Fortsetzung der Kursrally beim Bitcoin. Kurzfristig seien nach dem starken Anstieg der letzten Wochen und Monate aber immer wieder auch Gewinnmitnahmen möglich. Diese wären zunächst jedoch als Chancen für den (Nach-) Kauf zu werten. Wer bereits investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (16.02.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im dritten Anlauf hat es geklappt: Der Bitcoin hat am Dienstagnachmittag erstmals die Marke von 50.000 Dollar hinter sich gelassen und bei 50.341 Dollar ein neues Allzeithoch markiert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Alleine seit Jahresanfang belaufe sich das Kursplus damit auf rund 75 Prozent. Und ein Ende der Rally scheine zunächst nicht in Sicht.Beflügelt worden sei die dynamische Aufwärtsbewegung durch die Meldung über ein Milliarden-Investment des E-Auto-Pioniers Tesla in der Vorwoche. Seitdem hätten sich zahlreich weitere Großkonzerne aus der Deckung gewagt und ebenfalls Ambitionen mit Bezug zu Bitcoin und Co in Aussicht gestellt - darunter etwa Twitter, PayPal und MasterCard.Nach Einschätzung der Bank wäre dafür zunächst noch die Zustimmung der Regulierungsbehörden erforderlich. Die Meldung sorge aber dennoch für Aufsehen, denn Morgan Stanley wäre damit die erste große Wall-Street-Bank, die selbst den Einstieg in die Krypto-Welt wage.