Die wichtigste Kryptowährung werde weniger als 10% unter ihrem Allzeithoch gehandelt, und angesichts der Volatilität digitaler Vermögenswerte könnte innerhalb weniger Tage ein neuer Rekordwert erreicht werden. Obwohl die Kryptowährungen schon seit einiger Zeit im Aufwind seien, sei die Bewegung während der asiatischen Sitzung sehr schnell gewesen und es gebe einen starken fundamentalen Grund dafür.



Einem Bericht von Bloomberg zufolge werde die US-Börsenaufsichtsbehörde US Securities and Exchange Commission Anträge für börsengehandelte Fonds, die hauptsächlich in Bitcoin-Futures investieren würden, nicht ablehnen oder blockieren. Dies sei eine große Neuigkeit, da die Aufsichtsbehörde nach US-Recht keine ausdrückliche Genehmigung erteilen müsse, sondern einfach die Frist zum Handeln verstreichen lassen könne. Ohne den Emittenten aufzufordern, Änderungen an der Einreichung vorzunehmen, komme dies einer Genehmigung gleich. Es heiße, dass rund 40 Bitcoin-ETF-Anträge bei der SEC vorlägen und die Frist zur Prüfung einiger von ihnen, wie die des ETF-Anbieters ProShares, nächste Woche ablaufe. (15.10.2021/ac/a/m)

