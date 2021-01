Habe sich ihre Meinung in den letzten Wochen geändert, seien sie bearisher? Wahrscheinlicher sei es, dass sich die Befragten in ihrer positiven Einschätzung bestätigt sehen würden. In der Umfrage hätten 17% angegeben, dass sie den Bitcoin 2030 bei 50.000 USD und darüber sehen würden. Rund ein Viertel der Teilnehmer lege zudem ein Zehntel der Ersparnisse in Bitcoin an. Die wichtigste Erkenntnis der Studie: Mehr als die Hälfte der Befragten habe gesagt, sie halte Bitcoin für ein besseres Investment als US-Dollar, Gold, Aktien oder Immobilien.



Wann immer ein Asset steil im Kurs steige, würden sich Kritiker sammeln, um von einer Korrektur zu profitieren. Das sei beim Bitcoin nicht anders als bei Aktien. Wie weit ein solcher Rücksetzer gehet und ob er überhaupt komme, sei kaum abzuschätzen. Denkbar sei auch eine Seitwärtskonsolidierung. Anleger sollten trotz der hohen Schwankungen und all der "Störgeräusche" gelassen bleiben. Langfristig dürfte der Bitcoin-Kurs weiter nach oben laufen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2021)



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Autor ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (05.01.2021/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Von 14.000 auf über 34.000 USD in wenigen Wochen - der Bitcoin hat sich nach seinem Crash 2018 eindrucksvoll zurückgemeldet und zuletzt neue Rekordhochs im Studendentakt in die Anzeigetafeln genagelt, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Kritiker würden angesichts der furiosen Kursrally nicht müde vor einer bevorstehenden Korrektur zu warnen.Beim jüngsten Kursschub vom vergangenen Sonntag sei die Kryptowährung auf über 34.000 USD marschiert. Shortseller, die nach dem Kursfeuerwerk der Vorwochen auf einen Abpraller bei 30.000 USD spekuliert (gehofft) hätten, seien kalt erwischt worden, hätten Positionen glattstellen müssen und hätten den Kurs so weiter in die Höhe getrieben.Die Ergebnisse der Umfrage würden zwar von Mitte Dezember stammen und damals habe der Bitcoin bei 18.540 USD notiert. Aktuell wechsele er bereits für 31.470 USD den Besitzer.