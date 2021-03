Diskussionen um strenge Regulierung oder gar Verboten würden dennoch immer wieder für Unsicherheit unter den Anlegern sorgen. So komme der Bitcoin-Kurs am auch heutigen Montag um bis zu 10% von den jüngsten Höchstständen zurück.



Die bewährten Unterstützungen bei 56.000 USD und knapp unterhalb der 50.000er-Marke sollten aber für Halt sorgen. "Der Aktionär" bleibe mit Blick auf technische und fundamentale Aspekte bullish für die weitere Entwicklung.



