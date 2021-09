Sofern sich der Ausbruch über den charttechnischen Schlüsselwiderstand als nachhaltig erweise, dürfte er der Aufwärtsbewegung des Bitcoin neue Dynamik verleihen. Zudem sei es auch aus marktpsychologischer Sicht ein Meilenstein, der Interesse und Vertrauen der Investoren zusätzlich befeuern könne. Auf dem aktuellen Niveau würden den Kurs noch gute 25 Prozent vom bisherigen Allzeithoch bei rund 64.900 Dollar trennen.



"Der Aktionär" traue dem Bitcoin langfristig aber noch viel mehr zu und setze im "Aktionär"-Depot mit einem neuen Schein auf eine Fortsetzung der Rally. Die Kaufempfehlung für den Coin als spekulativer Depotbeimischung gilt darüber hinaus weiterhin, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (06.09.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat am Wochenende die Marke von 50.000 Dollar zurückerobern und inzwischen klar hinter sich lassen können, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Das sei nicht nur aus psychologischer Sicht ein wichtiges Signal, sondern auch aus charttechnischer.Nachdem der Bitcoin am Samstag lange mit der 50.000er Marke gerungen habe, habe er sie am Sonntag im Tagesverlauf endlich überwinden können. Am Abend habe er dann noch eine Schippe draufgelegt und quasi in einem Zug die horizontale Widerstandszone zwischen 50.000 und 51.000 Dollar durchbrochen. Mit 51.919 Dollar habe in der Nacht auf Montag zeitweise so viel wie seit fast vier Monaten nicht mehr gekostet.