Die übergeordnete Marktstimmung lasse sich auch am Put-Call-Verhältnis der Optionen auf den Bitcoin ablesen. Nach Daten von cryptorank.io signalisiere der gegenwärtige Wert von 0,6 eine deutlich höhere Nachfrage nach Call-Optionen. Ein Indiz für anhaltenden Optimismus unter den Investoren.



Nahezu zeitgleich mit dem Allzeithoch am Wochenende sei die Put-Call-Ratio kurzzeitig bis auf 1.08 - und damit in den bearishen Bereich - gestiegen, was laut cointelegraph.com jedoch einem verstärkten Bedürfnis nach Absicherung der vorherigen Kursgewinne geschuldet gewesen sein dürfte.



Kleinere Rücksetzer seien nach dem jüngsten Kursanstieg um 26 Prozent auf Monatssicht beziehungsweise 220 Prozent auf Jahressicht ganz normal und kein Grund zur Sorge. Die mittel- und langfristigen Trends seien allesamt intakt und dürften für eine zügige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sorgen. Bereits am heutigen Mittwoch steige der Kurs wieder in den Bereich von 23.800 Dollar und habe somit das Allzeithoch vor Augen.



Die spekulative Kaufempfehlung des "Aktionär" gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (23.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin am Wochenende bei rund 24.210 Dollar ein neues Allzeithoch markiert hat, ist er am Montag kurzzeitig bis in den Bereich von 22.000 Dollar zurückgekommen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".An den insgesamt bullishen Aussichten für die Digitalwährung ändere der Rücksetzer aber nichts. Am Mittwoch ziehe der Kurs schon wieder spürbar an.Ungeachtet des Rücksetzers zu Wochenbeginn glänze die digitale Leitwährung auch weiterhin mit relativer Stärke. Die Bitcoin-Dominanz gemessen am Anteil des Bitcoin an der Marketcap des gesamten Kryptomarktes sei zuletzt weiter gestiegen und liege inzwischen bei 68,1 Prozent.Auch dem Interesse der großen Investoren habe der Dip keinen Abbruch getan - im Gegenteil: Der digitale Vermögensverwalter Grayscale habe ihn zum Nachkauf genutzt und alleine seit Sonntag mehr als 16.000 Bitcoin eingesammelt. Nach Daten von bybt.com verwalte das Unternehmen in seinem Bitcoin Trust inzwischen fast 589.000 Bitcoin, die derzeit rund 14 Milliarden Dollar wert seien. Tendenz weiter steigend.