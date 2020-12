Die Gründe dafür seien vielfältig: So seien Teile der gigantischen Hilfszahlungen und Konjunkturpakete der Regierungen auch in Aktien und den Bitcoin geflossen. Angesichts der Milliardensummen, die von den Notenbanken in die Märkte gepumpt würden, wachse allerdings auch die Sorge vor Inflation. Vor diesem Hintergrund steige auch die Nachfrage nach Assets zur Absicherung wie Gold oder eben dem Bitcoin.



Speziell in den letzten Monaten hätten auch zahlreiche große Investoren den Bitcoin als Inflations-Hedge für sich entdeckt und erste Positionen aufgebaut. In der Regel würden sie dabei einen längerfristigen Ansatz als private Anleger verfolgen, die tendenzielle eher kurzfristig auf Kurssteigerungen spekulieren würden. Das könnte zu einem nachhaltigeren Kursanstieg und weniger Schwankungen führen, glaube auch Demirors. Der Bitcoin sei gereift.



Der Trend, dass auch Konzerne und Family Offices Bitcoin kaufen würden, dürfte sich fortsetzen: "Früher war es ein Risiko für die Karriere, in Bitcoin zu investieren. Heute ist es ein Risiko für die Karriere, es nicht zu sein", so die Investment-Expertin.



Der Bitcoin habe sich seit Jahresanfang mehr als verdreifacht und am Wochenende bei 24.210 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Auf dem Weg zum bisherigen Höchststand von Ende 2017 habe er binnen eines Jahres aber über 2.000 Prozent zugelegt. Auch diese Betrachtung helfe, den aktuellen Anstieg in Perspektive zu setzen und wecke Hoffnung, dass auch die aktuelle Bitcoin-Rally noch reichlich Luft nach oben habe.



Dass der Kurs nach den Rekorden vom Wochenende derzeit etwas zurückkomme, sei zunächst kein Grund zur Sorge und helfe, die kurzfristig überkaufte Situation zu entspannen. Mittel- und langfristig dürfte die Rally mit immer neuen Hochs weitergehen. Spekulativ kaufen, rät Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (22.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresanfang hat der Bitcoin in der Spitze rund 236 Prozent an Wert gewonnen und dabei neue Höchststände erreicht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Eine starke Entwicklung, keine Frage. Andere Assetklassen wie Gold und die großen Aktienindices DAX, Dow & Co habe er damit klar hinter sich gelassen. Doch mit Blick auf die Top-Performer am Aktienmarkt relativiere sich die Performance.Die Aktie von Tesla beispielsweise habe 2020 trotz eines Rücksetzers nach der Aufnahme in den S&P 500 am Montag satte 676 Prozent zugelegt. Der chinesische E-Auto-Rivale Nio komme sogar auf 1.118 Prozent Kursplus seit Anfang Januar.Zu den Outperformern am Aktienmarkt würden auch die Papiere der Impfstoff-Entwickler Moderna und BioNTech zählen, die mit Kurssteigerungen von 607 beziehungsweise 250 Prozent ebenfalls noch besser abgeschnitten hätten als der Bitcoin.Volatilität sei bekanntlich immer relativ, so die Expertin weiter. Und im gegenwärtigen Gesamtmarkt zeige der Bitcoin vergleichsweise geringere Schwankungen als in der Vergangenheit.