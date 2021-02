Treiber der Flucht in das "digitale Gold": Während sich die Euro-Geldmenge M1 seit dem Jahr 2.000 etwa verfünffacht habe, werde die Anzahl der Bitcoin quasi nicht mehr wachsen.



Der AKTIONÄR Hot Stock Report habe vor fünf Jahren seinen Lesern geschrieben: "Wir werden die zweite Welle der Kryptowährung Bitcoin erleben - als digital schnell erreichbaren, sicheren Hafen." Da habe der Bitcoin bei 350 Dollar notiert. Heute bei 46.340 Dollar. Der Bitcoin-Hot-Stock Bitcoin Group habe seit Erstempfehlung über 1.000 Prozent zugelegt und befinde sich aktuell im Depot 2030.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (09.02.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gutes Näschen: Vor zehn Tagen hatte der im Krypto-Space gut vernetzte Christopher Obereder an dieser Stelle auf die Chance hingewiesen, dass Elon Musk nach seinem dezenten Twitter-Bitcoin-Hinweis nachlegt, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Wenn er darauf hinweisen würde, dass er oder Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) in Kryptowährungen investieren würden, könne sich die jüngste Rally fortsetzen, so seine Überlegung.Nach der gestrigen Tesla-Sensation haben wir nun erneut bei Obereder nachgefragt, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Wie gehe es weiter? "Ich denke, es kommen die nächsten Monate viele weitere spannende Nachrichten von US-Firmen." Der gesamte Kryptomarkt werde aktuell mit knapp 1,4 Billionen Dollar bewertet. "Es kann nun schnell gehen: Noch dieses Jahr kann er über drei Billionen gehen und sich mehr als verdoppeln", so der Experte.