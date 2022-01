Hoffnung der Bullen: Bitcoin werde von immer mehr Milliardären als "sicherer Hafen" angesehen und ein Teil der großen Vermögen in Kryptowährungen investiere. Elon Musk und Jack Dorsey seien hier Trendsetter. Das locke junge Anleger an. Professor Jeremy Siegel habe nun gegenüber CNBC gesagt: "Sehen wir der Wahrheit ins Auge, ich denke Bitcoin hat als Inflationsabsicherung in den Augen vieler junger Investoren Gold ersetzt. Kryptowährungen sind das neue Gold für Millennials." Die junge Generation habe Gold durch den Bitcoin ersetzt.



Hinweis auf eventuelle Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Florian Söllner ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (05.01.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es sei seit Jahren die These des "Aktionärs": Auf das Original, den Marktführer und den Pionier setzen - der trotz neuer Konkurrenten Anlaufstelle Nummer 1 bleiben werde, der Bitcoin, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Jetzt habe Krypto-Unternehmer Mike Alfred eine interessante Beobachtung gemacht. Er habe jüngst mit 15 Milliardären gesprochen. Jeder einzelne hätte ihn nach den Aussichten des Bitcoins gefragt, doch kein einziger aber Interesse an Cardano, Ripple, NFTs, Hex oder Doge gezeigt.Mike Alfred habe gestern zudem getwittert, dass er es interessant finde, dass Value-Aktien und Bitcoin gerade Stärke gezeigt hätten, während NASDAQ- und Cathie-Wood-Aktien verdroschen worden seien.