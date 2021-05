Bei den Erholungstendenzen in der Vorwoche habe sich die 40.00er-Marke mehrfach als (zu) harte Nuss erwiesen. Trotz mehreren Versuchen habe sie bislang nicht nachhaltig zurückerobert werden können.



DER AKTIONÄR bleibt für den Bitcoin auf lange Sicht optimistisch, kurz- und mittelfristig dürfte er aber auf Richtungssuche bleiben - und in dieser Phase eine noch höhere Volatilität aufweisen als ohnehin üblich. Das sei nichts für schwache Nerven - Neueinsteiger sollten daher die Bodenbildung abwarten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die hohe Volatilität hält Bitcoin-Fans und -Investoren auf Trab, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch am Wochenende sei der Kurs wieder kräftig in Bewegung gewesen und zeitweise bis in den Bereich von 33.500 Dollar zurückgekommen. Die große Frage laute nun: Sei der Boden der aktuellen Korrektur damit erreicht?Durch den heftigen Rücksetzer bis in den Bereich von 30.000 Dollar würden die Karten beim Bitcoin seit Mitte Mai neu gemischt: Zum ersten Mal seit Monaten habe sich das Chartbild wieder eingetrübt. Zudem seien auf der Long-Seite wurden Future-Positionen im Volumen von zwölf Milliarden Dollar zwangsliquidiert worden. Das sorge unter den Marktteilnehmern verständlicherweise für große Unsicherheit. Selbst Kleinigkeiten würden in diesem Umfeld reichen, um den Kurs spürbar in die eine oder andere Richtung zu schieben. Entsprechend schwer falle aktuell eine Bodenbildung. Damit sich die Lage wieder aufhellen könne, hätten Krypto-Experten zwei charttechnische Schlüsselbereiche im Blick.Ebenfalls deutlich verbessern würde sich die Lage indes, wenn der Kurs den lokalen Boden durch ein höheres Hoch bestätige. Konkret müsste er dabei die Marke von 40.000 Dollar wieder nachhaltig überwinden. Dann könne man über eine Bewegung zurück in Richtung 50.000 Dollar sprechen, so Krypto-Kommentator Inmortal via Twitter.