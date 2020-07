Während der Bitcoin-Kurs nach wie vor im Seitwärtstrend feststecke, hätten wichtige Fundamentaldaten aus dem Bitcoin-Netzwerk bereits neue Höchststände erreicht: Während die Hash Rate, also die von den Minern bereitgestellte Rechenleistung im Netzwerk, bereits in der Vorwoche bei 124,3 EH/s auf ein neues Allzeithoch geklettert sei, habe die Difficulty am gestrigen Montag nachgezogen. Nach der jüngsten Anpassung sei die Berechnung der kryptographischen Gleichungen derzeit so schwierig wie nie zuvor.



Beide Kennzahlen würden auf ein stabiles und sicheres Bitcoin-Netzwerk hindeuten. Speziell der fortschreitende Anstieg der Hash Rate könnte nach Einschätzung von Krypto-Experte Max Keiser ein Indikator für eine bevorstehende Kursrally sein - und dem Bitcoin neue Allzeithochs bescheren.



DER AKTIONÄR rate mutigen Anlegern seit längerem zu einer kleinen Bitcoin-Position als Depotbeimischung. Als Alternative zum Direktinvestment eigne sich dazu auch das exklusive 437%-Projekt des AKTIONÄR BITCOIN REPORT.



Anleger können dabei in mehreren Stufen ganz bequem per Zertifikat auf den Bitcoin (mit WKN) an einer neuen Rally partizipieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Wichtig: Der Startschuss zum Projekt sei noch nicht gefallen!



Wer noch tiefer in die Kryptowelt eintauchen wolle, könne zusätzlich das exklusive BITCOIN REPORT Musterdepot direkt an Kryptobörsen nachbilden. (14.07.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin bewege sich seit Wochen in einer engen Range zwischen 9.000 und 9.400 Dollar seitwärts, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der erhoffte Ausbruch über die charttechnisch und psychologisch wichtige Marke von 10.000 Dollar lasse damit weiter auf sich warten. Doch Bitcoin-Besitzer würden offenbar gar nicht daran denken, in näherer Zukunft zu verkaufen.Darauf würden zumindest aktuelle Daten von Glassnode hindeuten, wonach die an Kryptobörsen in so genannten "Hot Wallets" vorgehaltenen Bitcoin-Bestände seit Monaten deutlich sinken würden. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Besitzer ihre Coins längerfristig halten und auf absehbare Zeit nicht wieder verkaufen wollen - und ihre Bitcoins daher von den Exchanges abziehen, um sie in sichereren privaten Wallets aufzubewahren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".