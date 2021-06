Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (09.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bitcoin könne sich am Mittwoch spürbar erholen und die deutlichen Verluste seit dem Wochenbeginn nahezu ausgleichen. Nach den Schreckensmeldungen der letzten Tage und Wochen würden sich die Marktteilnehmer aktuell wieder auf die positiven Schlagzeilen besinnen, die es ebenfalls noch gebe.Dass El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen wolle, sei bereits seit dem Wochenende bekannt. Inzwischen habe die Regierung von Präsident Nayib Bukele aber Nägel mit Köpfen gemacht und einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht. Das zentralamerikanische Land nehme damit eine Vorreiterrolle ein, der in Zukunft weitere Länder folgen könnten.In den USA habe der Finanzkonzern Interactive Brokers derweil angekündigt, seinen Kunden in Kürze auch den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen zu wollen. "Die Kunden fragen definitiv danach und wir wollen es ihnen bis zum Ende des Sommers anbieten können", habe CEO Thomas Peterffy bei einer Branchenkonferenz am Mittwoch gesagt.Zwar habe er noch keine konkreten Namen von Coins genannt, die künftig bei Interactive Brokers handelbar sein würden. Der Bitcoin dürfte als digitale Leitwährung aber von Anfang an dabei sein - und dabei von der fortschreitenden Senkung zu Marktzugangsbarrieren profitieren. Zum Stichtag 31. Mai habe Interactive Brokers fast 1,4 Millionen Nutzerkonten und 348 Milliarden Dollar Kundenkapital ausgewiesen.Den Test der Unterstützung im Bereich der unteren Begrenzung der Trading-Range bei rund 30.000 Dollar werte er als Indiz für eine Bodenbildung. Der zwischenzeitliche Rückfall unter die 20-Wochen-Linie erinnere zudem an die Stabilisierung nach dem Corona-Crash im Mai 2020.Dass nach den vermeintlichen Schreckensmeldungen der letzten Tage und Wochen auch wieder positive Schlagzeilen Beachtung fänden, sei ein wichtiges Signal und sorge am Mittwoch für eine spürbare Gegenbewegung. Ausgestanden sei die aktuelle Konsolidierung damit noch nicht - die Volatilität dürfte zumindest kurzfristig hoch bleiben. "Der Aktionär" ist aber nach wie vor von den starken Zukunftsaussichten der Digitalwährung überzeugt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2021)Hinweis auf Interessenskollision: