Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Keßler hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

42,25 EUR -3,98% (01.07.2019, 14:10)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

42,40 EUR -3,42% (01.07.2019, 14:27)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (01.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Während am Gesamtmarkt die Freude über den Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China für grüne Vorzeichen sorge, gehe es für die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Bitcoin Group zu Wochenbeginn um fast vier Prozent bergab. Der Grund dafür sei jedoch schnell gefunden.Im Gegensatz zu den Aktienmärkten würden am Kryptomarkt zu Wochenbeginn die roten Vorzeichen dominieren. Der Bitcoin verliere auf 24-Stunden-Sicht über fünf Prozent und habe sich damit wieder der Marke von 11.000 Dollar angenähert. Auch die großen Altcoins würden allesamt schwächer notieren - in den Top 20 nach Marktkapitalisierung finde sich am Montagvormittag kein einziger Gewinner.Angesichts der bekanntlich sehr hohen Korrelation zu Bitcoin & Co notiere in der Folge auch für die Aktie der Bitcoin Group am Montag deutlich im Minus. Zuvor habe der jüngste Kursanstieg des Bitcoin der Aktie jedoch kräftigen Rückenwind geliefert - nicht zuletzt, weil der Börsenbetreiber nach eigenen Angaben "unmittelbar" von steigenden Kursen und Handelsvolumen am Kryptomarkt profitiere.Nach dem kräftigen Kursanstieg seit Anfang April setze die Bitcoin Group-Aktie ihre Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Alle wichtigen Trendlinien würden dabei bislang aber unverletzt und das Jahreshoch bei 48,66 Euro als nächstes Zwischenziel in Reichweite bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: