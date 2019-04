Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

32,05 EUR +0,47% (18.04.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

31,50 EUR -2,63% (18.04.2019, 20:05)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (18.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse den Stoppkurs bei der Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) nachzuziehen.Die Bitcoin Group-Aktie befinde sich charttechnisch noch immer in einem absteigenden Dreieck mit einer Unterstützung bei 35 Euro. Bei einer bearishen Auflösung dieses Dreiecks lägen weitere Unterstützungen auf der 200-Tage-Linie sowie knapp darunter bei 26,75 Euro.Für das bullishe Szenario müsse die Bitcoin Group-Aktie aus ihrer Serie von tieferen Hochs ausbrechen und den Widerstand bei 35 Euro im zweiten Anlauf durchbrechen. Ohne die Hilfe eines weiteren Ausbruchs beim Bitcoin dürfte das im Hinblick auf die maue News-Lage schwierig sein.Die Aktienexperten von "Der Aktionär" sehen nach der 70-Prozent-Rallye eine Korrektur in den nächsten Tagen als wahrscheinlich an und empfehlen schon engagierten Investoren, ihren Stopp bei der Bitcoin Group-Aktie nachzuziehen, während Neueinsteiger zunächst eine Korrektur abwarten sollten, so Simon Seeser von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Autor Simon Seeser hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.