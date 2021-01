Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:

Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (22.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die LupeDie Korrektur beim Bitcoin habe sich in den letzten Tagen dramatisch beschleunigt. In der Nacht auf Freitag sei die digitale Leitwährung kurzzeitig unter die Marke von 30.000 Dollar gefallen. Das bringe auch die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group in die Bredouille.Für die Papiere der Bitcoin Group gehe es am Freitagvormittag um weitere drei Prozent nach unten. Auf Wochensicht summiere sich das Minus damit auf rund 13 Prozent. Ausgehend vom Hoch von Mitte Dezember bei 82,50 Euro notiere die Aktie sogar 37 Prozent tiefer.Grund dafür sei die traditionell hohe Korrelation mit dem Kryptomarkt, wo in den letzten Tagen teils noch deutlich größere Verluste geschrieben worden seien. Zwar könnte die deutlich gestiegene Volatilität bei Bitcoin und Co ein steigendes Handelsaufkommen am Krypto-Handelsplatz bitcoin.de nach sich ziehen und somit sogar positiv für das operative Geschäft sein.Der Wert der im Eigenbestand der Bitcoin Group gehaltenen Kryptowährungen sinke durch die Kursverluste am Kryptomarkt jedoch. Erst Anfang Januar habe das Unternehmen hier einen neuen Rekordwert von über 100 Millionen Euro gemeldet.Die Korrelation mit dem Bitcoin-Kurs wirke in beide Richtungen. Erhole sich der Kryptomarkt, könnte auch die Aktie der Bitcoin Group wieder anziehen.Aktuell sollten Anleger aber nicht ins fallende Messer greifen, sondern an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link