Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (21.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Nicht nur der Bitcoin befinde sich nach der Mega-Rally im Konsolidierungsmodus, auch die Bitcoin Group-Aktie komme gerade nicht weg vom Fleck. Seit letzter Woche schwanke der Kurs um eine wichtige charttechnische Marke, der große Durchbruch sei bisher aber ausgeblieben. Würden jetzt weitere Rücksetzer drohen?Im Zuge der Korrektur der Kryptowährung Bitcoin habe auch die Bitcoin Group-Aktie stark zurückgesetzt. Nach der Konsolidierung zwischen dem Mehrjahreshoch bei 82,50 Euro am 17. Dezember und Anfang Januar bei 67,60 Euro sei der Wert bis knapp über die Unterstützungszone zwischen 46,90 und 48,65 Euro abgestürzt.Seit Mitte Januar habe der Titel nur leicht zugelegt und schwanke seitdem um den massiven Widerstand, der vom 2018er-Zwischenhoch bei 59,60 Euro ausgehe. Bisherige Ausbruchsversuche über diese Marke seien fehlgeschlagen und würden weitere Rücksetzer nun wahrscheinlich machen. Sollte der Kurs in den kommenden Tagen unter die Unterstützung bei 56,30 Euro fallen, sei mit einen erneuten Rücksetzer bis an die Unterstützungszone bei 48,65 Euro zu rechnen. Komme es dagegen zu einem nachhaltigen Ausbruch unter hohem Handelsvolumen über 59,60 Euro, rücke das Mehrjahreshoch wieder in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link