Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

35,20 EUR -3,16% (24.07.2019, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

35,55 EUR -3,53% (24.07.2019, 15:39)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (24.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktir des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) die Lupe.Der Bitcoin korrigiere seine enorme Rally seit Jahresbeginn. Auch ein Artikel über neue Regel für Plattformen irritiere eine Bitcoin-Group-Aktionäre - der Hot Stock notiere am Mittwoch im Minus. So schreibe die FAZ: "Plattformen, die im Geschäft mit Kryptowerten wie zum Beispiel Bitcoin tätig sind ( ) benötigen in Zukunft die Erlaubnis der Finanzaufsicht Bafin." Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler werde mit den Worten zitiert: "Nun zwingt die Regierung mit überzogenen Anforderungen die Anbieter von Handelsplattformen für Kryptowährungen dazu, das Land zu verlassen und sich in der EU einen anderen Standort zu suchen."Die Bitcoin Group, Betreiber von Bitcoin.de, sei zuletzt hingegen relaxt geblieben. Bereits im Juni habe Gründer Oliver Flaskämper dem "Aktionär" geschrieben: "Wir begrüßen die Regulierung der Kryptoverwahrung. Wir betreiben diese ja nun mittlerweile seit acht Jahren skandalfrei aus Deutschland heraus und sind unseres Wissens nach wie vor weltweit der einzige Anbieter, der die Kryptowerte seiner Kunden einmal in Jahr von einer unabhängigen öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lässt. Wir denken, dass unsere Prozesse, die über die letzten acht Jahre immer weiterentwickelt wurden, eine gute Grundlage sind, um das erste Unternehmen in Deutschland zu sein, welches die Kryptoverwahrung mit einer Erlaubnis der BaFin anbieten wird." (Analyse vom 24.07.2019)Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: