Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

45,68 EUR -10,96% (11.01.2018, 15:03)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

45,12 EUR -12,77% (11.01.2018, 15:18)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (11.01.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktie: Fast so gut wie die Kryptowährung selbst - AktienanalyseVon unter 1.000 US-Dollar auf über 20.000 US-Dollar in nur einem Jahr - der Bitcoin-Hype ist gewaltig. Einer der Profiteure ist die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Hauptgeschäft sei der Handel mit digitalen Währungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum unter Bitcoin.de. Angesichts des riesigen Interesses an Kryptowährungen sei klar, dass das Handelsvolumen im zurückliegenden Jahr stark zugenommen habe. Kurz vor Weihnachten habe die Bitcoin Group die Prognose für 2017 bestätigt. Demnach solle das Volumen der gehandelten Kryptowährungen auf der Handelsblattform Bitcoin.de im Gesamtjahr 2017 deutlich über einer Mrd. Euro liegen. Daraus resultiere eine Umsatzerwartung für die Bitcoin Group von mindestens 10 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von mindestens 8 Mio. Euro. Die Anzahl der Kunden auf Bitcoin.de habe bis Mitte Dezember auf mehr als 645.000 gesteigert werden können. Die ursprüngliche Planung habe bei 480.000 Kunden bis Jahresende 2017 gelegen.Trotz der guten Nachrichten sei es im Dezember zu umfangreichen Gewinnmitnahmen in der Bitcoin Group-Aktie gekommen. Von rund 85 Euro sei es um rund 45 Prozent nach unten gegangen. Damit habe der Titel zwar einen Teil seiner hohen Bewertung wieder abgebaut. Dennoch sei die Bitcoin Group-Aktie gemessen am Börsenwert von aktuell 235 Mio. Euro - das knapp 24-fache des erwarteten 2017er Umsatzes - kein Schnäppchen.Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: