1. Hohe Zölle könnten zu einer Yuan-Abwertung führen, die eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit für die chinesischen Exporte wiederherstellen würde, aber zum Nachteil der Verbraucher wirken würde. Chinesische Investoren könnten in Vermögenswerte wie Gold, USD, Yen oder Kryptowährungen diversifizieren, um eine Verwässerung ihrer Ersparnisse zu vermeiden.

2. Bitcoin habe einen Vorteil gegenüber anderen Vermögenswerten. Die Kryptowährung könne anonym übertragen werden, was in einem Land mit Kapitalverkehrskontrollen nicht unbedeutend sei.

3. Schließlich argumentiere Bloomberg-Reporter Ed van der Walt, dass Bitcoin von Schmugglern verwendet werden könnte, um US-Zölle zu vermeiden.



Es möge schwierig sein, diese Faktoren zu quantifizieren, aber es scheine ein breiter Konsens darüber zu bestehen, dass der Handelskonflikt die Rally angeheizt habe und die Art und Weise, wie er sich entwickeln werde, könnte den Bitcoin-Preis stark beeinflussen.



WEITERE WICHTIGE FAKTOREN



In der XTB-Analyse aus der vergangenen Woche hätten die Experten zwei weitere Faktoren erwähnt, die in Erinnerung gerufen werden müssten: Das Fidelity-Angebot für institutionelle Investoren und das Interesse von Facebook an der Blockchain-Technologie. Facebook sei dieser Ankündigung gefolgt und habe eine Lockerung des Marketings im Zusammenhang mit Kryptowährungen angekündigt. Schließlich spiele ein mögliches Mining-Verbot in China eine wichtige Rolle. Dies würde die Kosten für das "Schürfen" von digitalen Coins sicherlich in die Höhe treiben.



Betrachte man den Bitcoin-Chart, so werde deutlich, dass die Rally mit dem vergleichbar sei, was man in der zweiten Jahreshälfte 2017 gesehen habe. Dies sei die 8. Woche in Folge mit Zuwächsen, wobei die letzte signifikante Korrektur im Februar stattgefunden habe. Da die 6.000 USD-Marke nun überwunden worden sei, stelle sich die Frage, wieviel von dem Einbruch zurückgewonnen werden könne. Die erste wichtige technische Ebene liege bei 9.800 USD (61,8% Fibo-Niveau der großen Abwärtsbewegung sowie lokales Hoch ab April 2018). Dies sei zufällig nur etwas unterhalb der 10.000 USD-Marke, die man seit März 2018 nicht mehr gesehen habe. (14.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die heftige Rückkehr zum Handelskonflikt hatte erhebliche negative Auswirkungen auf viele Märkte, wie Aktienindices, Sojabohnen oder den australischen Dollar (AUD), so die Experten von XTB.Es gebe jedoch einen großen Gewinner: Bitcoin. Die Kryptowährung habe allein im Mai 60% zulegen und die Rendite für das laufende Jahr auf über 100% steigern können. In dieser Analyse würden die Experten von XTB einen tieferen Blick darauf werfen, warum der Bitcoin-Preis im Verlauf der Handelsspannungen in die Höhe geschnellt sei und würden anschließend den Chart analysieren.WARUM STEIGT BITCOIN, WENN SICH DER HANDELSKONFLIKT VERSCHÄRFT?