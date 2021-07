In Verbindung mit Sorgen, dass die Delta-Variante des Coronavirus die wirtschaftliche Erholung abwürgen könnte, habe der Bitcoin-Kurs am Donnerstag zwar die Unterstützung im Bereich von 33.000 Dollar gerissen. Ein Rückfall unter die wichtige 30.000er-Marke sei akut aber nicht zu befürchten.



Der Experte rechne zunächst mit einer anhaltenden Konsolidierung im Bereich zwischen 30.000 und 35.000 Dollar. Das wäre nach Einschätzung des "Aktionär" positiv zu werten - auch wenn es eine Fortsetzung der aktuellen Seitwärtsbewegung bedeute. Spürbar aufhellen würde sich die charttechnische Lage erst, wenn der Kurs über die obere Begrenzung des aktuellen Seitwärtsrange oberhalb von 40.000 Dollar ausbreche.



An den langfristigen Aussichten für den Bitcoin habe sich nichts geändert, daher bleibe "Der Aktionär" bei seiner positiven Grundhaltung. Für investierte Anleger bestehe daher kein Handlungsbedarf. Neueinsteiger, die auf Nummer sicher gehen wollen, warten den Ausbruch aus dem Seitwärtstrend ab, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.

Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (09.07.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Erneutes Säbelrasseln aus China und die allgemein sinkende Risikobereitschaft an den Märkten hat den Kryptomarkt seit der Wochenmitte erneut unter Druck gebracht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Nach deutlichen Verlusten am Donnerstag zeichne sich vor dem Wochenende jedoch eine Stabilisierung ab.Grund dafür sei gewesen, dass die chinesische Regierung in dieser Woche abermals den Ton gegenüber Bitcoin und Co verschärft habe. Nach Minern und Fintech-Unternehmen seien dabei nun auch Software-Firmen mit Bezug zu Digitalwährungen ins Visier geraten. Zudem habe ein Zentralbank-Vertreter vor den Gefahren für die globale Finanzmarktstabilität gewarnt, die von Kryptos ausgehe.