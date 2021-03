So verlockend die Kursgewinne auch seien, würden sie wegen der erratischen Kursbewegungen nicht unerhebliche Risiken bergen. Wer in Bitcoin & Co. spekulieren wolle, könne sich nicht an den bisher bekannten Bewertungskriterien wie beispielsweise dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder dem Buchwert für Aktien orientieren. Darauf weise die Aktion "Finanzwissen für alle" der Fondsgesellschaften hin.



Deswegen würden die europäische Finanzaufseher wie zuletzt die deutsche BaFin eindringlich vor den Gefahren warnen. Wer in die digitalen Währungen investiere, müsse sich im Klaren darüber sein, dass er einen großen Teil, wenn nicht gar die gesamte Summe verlieren könne. Im Falle von Diebstählen durch Hacker oder der Pleite einer Kryptobörse gebe es außerdem keinerlei Anlegerschutz nach EU-Recht.



Anders als bei regulierten Finanzprodukten wie beispielsweise Fonds würden die Banken bei Anlagen mit den Digitalwährungen Abgeltungsteuer abführen oder gegebenenfalls Gewinne mit Verlusten verrechnen. Gewinne aus der Spekulation mit digitalen Devisen seien auch nicht mehr steuerfrei. Verkaufe der Anleger etwa Bitcoins innerhalb eines Jahres nach dem Kauf mit Gewinn, würden diese von den Finanzbehörden als "private Veräußerungsgewinne" bewertet, die dem regulären Einkommenssteuersatz unterlägen. Eine Verlustverrechnung sei nur mit anderen "privaten Veräußerungsgewinnen" möglich. Lediglich Gewinne unterhalb einer Freigrenze von 600 Euro seien für den Anleger im Rahmen privater Veräußerungsgeschäfte steuerfrei. Übersteige der Gewinn diese Grenze, sei jedoch der gesamte Gewinn steuerpflichtig.



Beim Sparer-Pauschbetrag, der dem Anleger bei Kapitalanlagen wie Aktien oder auch Fonds zustehe, sei dies anders. Jeder Privatanleger dürfe von seinen Einkünften aus Kapitalvermögen bis zu 801 Euro steuerfrei behalten. Einem Ehepaar, das sich zusammen veranlagen lasse, stünden sogar 1.602 Euro zu. Nur die diesen Freibetrag übersteigenden Einkünfte seien steuerpflichtig und unterlägen der Abgeltungsteuer. Die Bank, die die Kapitalerträge für gewöhnlich auszahle, könne den Sparer-Pauschbetrag berücksichtigen, wenn ihr ein Freistellungsantrag vorliege. (03.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin gehört neben der Tesla-Aktie (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) zu den großen Gewinnern an der Börse in den vergangenen Monaten, so die Experten vom BVI.Seit Dezember habe sich der Kurs der Digitalwährung auf mehr als 50.000 Dollar verdreifacht. Zusätzliche Aufmerksamkeit habe der Einstieg von Zahlungsdienstleister PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) und mehreren Großinvestoren in das Geschäft mit dem Bitcoin erregt. Viele Anleger sähen in den Kryptowährungen eine Alternative zu Aktien, Anleihen oder Gold.