Während der Krypto-Gesamtmarkt am Dienstagvormittag auf 24-Stunden-Sicht ein gutes Prozent zulegen könne, gelinge dem Bitcoin sogar ein Plus von 2,6 Prozent. Er könne sich damit zunächst stabilisieren und nehme bereits wieder die Marke von 39.000 Dollar. Die Gewinne aus der Vorwoche seien allerdings futsch.



Gemessen am Fear & Greed Index für den Kryptomarkt habe sich auch die Stimmung unter den Marktteilnehmern wieder verschlechtert. Mit einem Stand von 21 Zählern signalisiere das Stimmungsbarometer "extreme Angst", nachdem es in der Vorwoche kurzzeitig in den "neutralen" Bereich geklettert sei.



Mit Blick auf die aktuelle Marktlage und die große Unsicherheit könne die Stimmung allerdings jederzeit wieder drehen. Die Volatilität dürfte kurz und mittelfristig hoch bleiben und selbst Bitcoin-Bullen wie Bloomberg-Experte Mike McGlone würden einen erneuten Test der 30.000er Marke derzeit nicht ausschließen.



Auf lange Sicht bleibt "Der Aktionär" aber bei seiner klar bullishen Einschätzung für den Kryptomarkt, so Nikolas Kessler.



