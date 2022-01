Fast zeitglich mit dem Handelsschluss in New York habe der Bitcoin am Abend kurzzeitig wieder die Marke von 37.000 Dollar überwunden und auch am Dienstagvormittag präsentiere er sich freundlicher. Auf 24-Stunden-Sicht stehe ein Plus von guten 3,5 Prozent auf rund 36.300 Dollar zu Buche.



In den Top 10 nach Market Cap zähle er damit zu den Top-Gewinnern. Lediglich Solana auf Rang 7 lege mit einem Plus von mehr als fünf Prozent noch stärker zu, sei in den Tagen zuvor allerdings auch wesentlich stärker unter die Räder gekommen.



Nach den verlustreichen Vortagen sei die Erholung Balsam für die Nerven der Krypto-Investoren. Für Entwarnung sei es aber noch zu früh, den rund um den FED-Entscheid am morgigen Mittwoch dürften die Anspannung und damit auch die Volatilität hoch bleiben.



Langfristig investierte Anleger bleiben trotzdem dabei, vor einem (Nach-) Kauf sollte jedoch eine weitere Stabilisierung abgewartet werden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (25.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) ist am Montag zeitweise bis in den Bereich von 33.000 Dollar zurückgefallen ist hat sich damit seit dem Allzeithoch von Anfang November im Tief mehr als halbiert, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Von diesem Niveau aus habe er jedoch einen Rebound-Versuch gestartet, denn die große Korrelation mit dem Aktienmarkt wirke offenbar in beide Richtungen.