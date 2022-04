Denn Risiko-Assets seien am Markt aktuell nicht gefragt. Kein Wunder angesichts der Sorgen rund um Inflation, Zinserhöhung und Rezession, die steigenden Renditen bei US-Anleihen gegenüberstünden. Für den Bitcoin bedeute dies zum Start in die neue Handelswoche nichts Gutes - und er verliere rund 2,6 Prozent auf 41.044 Dollar. Die Korrelation, welche die größte Kryptowährung, in den vergangenen Monaten mit den ebenfalls als riskant geltenden Aktienmärkten gezeigt habe, halte damit an.



Charttechnisch gerate nun der seit Ende Januar laufende Erholungstrend in Gefahr. Bevor die Trendlinie reißen könne, biete jedoch die runde Marke von 40.000 Dollar reichlich Unterstützung.



Für Unterstützung würden aktuell auch die Käufe von Terraform Labs für ihren Stablecoin Luna sorgen. Nachdem laut "BTC-Echo" zuletzt über 5.000 Bitcoin für rund 227 Millionen Dollar gekauft worden seien, habe die Foundation ihren Bitcoin-Bestand über das Wochenende um weitere 176 Millionen Dollar aufgestockt. Insgesamt sollten rund zehn Milliarden Dollar an Bitcoin erworben werden, um den Stablecoin abzusichern. Und auch MicroStrategy kaufe aktuell kräftig zu.



Setze sich der Abwärtstrend in den kommenden Tagen fort, stehe die jüngste Erholungsbewegung beim Bitcoin vor ihrem Ende. Ob dies verhindert werden könne, dürfte der Aktienmarkt vorgeben. Denn nur, wenn sich das Sentiment am Gesamtmarkt aufhelle, dürfte auch der Bitcoin wieder steigen. (11.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) setzt zu Beginn der neuen Handelswoche seinen kurzfristigen Abwärtstrend fort und bringt damit die seit wenigen Monaten laufende Erholungsbewegung in Gefahr, so Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die jüngste Schwäche liege aber nicht am schwindenden Vertrauen der Anleger in den Bitcoin und dessen Langfrist-Potenzial, sondern vielmehr am schwächelnden Gesamtmarkt.