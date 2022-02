Bereits in der Vorwoche hätten in dem Zusammenhang beachtliche Eckdaten die Runde gemacht: Laut dem Datenportal coingecko.com sei das Handelsvolumen an der ukrainischen Kryptobörse Kuna zeitweise um rund 200% in die Höhe geschossen. Mit Abstand am gefragtesten sei dabei der Stablecoin Tether, gefolgt von Bitcoin und Ethereum gewesen.



Gleichzeitig gebe es aber auch die Sorge, dass russische Bürger mit Verbindungen zur Regierung die Sanktionen des Westens wie Kapitalsperren und eingefrorene Konten mit Hilfe von Kryptowährungen unterlaufen könnten. Der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, habe daher die großen Kryptobörsen aufgerufen, die Accounts von Nutzern aus Russland zu sperren.



Am Kryptomarkt sorge die große Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg am Montagvormittag unterdessen für moderate Verluste. Der Gesamtmarkt verliere auf 24-Studen-Sicht rund 2,6%. Der Bitcoin schlage sich mit einem Minus von gut 1,5% auf rund 38.000 USD sogar noch etwas besser, nachdem er am Wochenende an einem Sprung über die 40.000er-Marke gescheitert sei.



Der Krieg in der Ukraine bleibe auch an den Märkten das beherrschende Thema - einschließlich dem Kryptomarkt. Weitere Kursturbulenzen seien daher nicht ausgeschlossen. An der positiven langfristigen Einschätzung des "Aktionärs" zu Bitcoin und Ethereum habe sich jedoch nichts geändert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine schlage auch zu Beginn der neuen Woche hohe Wellen an den globalen Finanzmärkten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Kryptomarkt würden nach einem relativ ruhigen Wochenende ebenfalls wieder Verluste geschrieben. Für die Menschen in der Ukraine könnten sich Bitcoin und Co aber dennoch als Segen erweisen.Während die Hilfe aus einigen Ländern - einschließlich Deutschland - in der vergangenen Woche nur langsam angelaufen sei, setze die ukrainische Regierung bei der Finanzierung der Abwehr gegen die russische Aggression auf eine eher ungewöhnliche Strategie: Crowdfunding. Dabei würden auch Kryptowährungen eine zentrale Rolle spielen.Am Wochenende habe sich die ukrainische Regierung mit einem Spendenaufruf bei Twitter auch an die Krypto-Community gewandt. "Helfen Sie den Menschen in der Ukraine. Jetzt werden auch Spenden mit Kryptowährungen akzeptiert. Bitcoin, Ethereum und USDT", heiße es im Tweet des offiziellen Regierungs-Accounts und einigen hochrangigen Politikern. Darin würden auch die Adressen der entsprechenden Krypto-Wallets enthalten.Anfängliche Warnungen aus der Community, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handeln und die Accounts gehackt sein könnten, hätten schnell entkräftet werden können. Ethereum-Gründer Vitalik Buterin persönlich habe sich von der Echtheit der Wallet-Adressen überzeugt und ebenfalls via Twitter vorerst grünes Licht gegeben. Er mahne allerdings stets zur Vorsicht, da Krypto-Transaktionen nicht rückgängig gemacht werden könnten."Kryptoassets wie Bitcoin haben sich zu einer wichtigen alternativen Crowdfunding-Methode entwickelt", so Tom Robinson von Elliptic in einem Blogbeitrag. "Sie ermöglichen schnelle, grenzüberschreitende Spenden, die Finanzinstitute umgehen, die möglicherweise Zahlungen an diese Gruppen blockieren."Neben Spenden für Regierung, Militär und Hilfsorganisationen würden Bitcoin und Co aber auch für die Bürger in der Krisenregion eine wichtige Rolle spielen. Einige würden auf Twitter berichten, dass sie nicht mehr auf ihre Ersparnisse bei ukrainischen Banken zugreifen könnten oder ihre Kreditkarten nicht mehr funktionieren würden. Hinzu komme der Wertverlust des ukrainischen Währung Hrywnja. Dank ihrem dezentralen und pseudonymen Charakter könnten Kryptowährungen und solche Ausnahmesituationen ihre ganze Stärke ausspielen.