Die jünsgten Entwicklungen hätten jedoch Hoffnung gemacht, dass selbst bei erneutem Abwärtsdruck genügend Käufer bereitstünden, um im Bereich von 33.000 bis 35.000 USD in die Bresche zu springen, so Farrell mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung beim Bitcoin.



Auch "Der Aktionär" rechne damit, dass die Volatilität am Kryptomarkt kurz- und mittelfristig noch höher sein dürfte, als ohnehin schon üblich. Dennoch habe sich an den Argumenten für ein langfristiges Engagement bei Bitcoin und Ethereum als Depotbeimischung für mutige Anleger nichts geändert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der Kryptomarkt zu Wochenbeginn kurzzeitig von der Entwicklung an den globalen Aktienmärkten abkoppeln und deutlich zulegen konnte, geht es vor dem Wochenende wieder im Gleichschritt mit DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) nach unten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das liege auch an der wachsenden Sorge mit Blick auf die Lage in der Ukraine.Nach dem Angriff der russischen Armee auf ein ukrainisches Atomkraftwerk wachse die Angst bei den Menschen und die Börsen würden klar negativ reagieren. Hätten sich Kryptowährungen wie der Bitcoin in den vergangenen Tagen noch deutlich besser geschlagen als die Aktienmärkte, würden auch sie von den aktuellen Verkäufen nicht verschont.Zudem sehe es bisher nicht so aus, als würde die US-Notenbank FED wegen der angespannten geopolitischen von der geplanten Leitzinserhöhung im März absehen. Speziell für Risiko-Assets wie Tech-Aktien und Kryptowährungen würden allerdings von einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik profitieren.Angesichts dieser Entwicklung sei die derzeitige Konsolidierung nicht verwunderlich und auf Sicht von sieben Tagen stehe trotzdem ein Plus von rund 8% an der Kurstafel. Auch bei den meisten großen Altcoins falle die Bilanz auf Wochensicht trotz Verlusten am Freitag klar positiv aus. Der gesamte Kryptomarkt notiere zur Stunde rund 3,5% schwächer.Mit Blick auf die angespannte Gesamtsituation würden Branchenbeobachter auch am Kryptomarkt weiterhin mit großen Schwankungen rechnen. "Anhaltende geopolitische Konflikte und makroökonomische Unsicherheit könnten zu anhaltender Volatilität führen", habe Sean Farrell, Head of Digital-Asset-Strategie bei Fundstrat, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt.