In den Top 10 nach Market Cap würden am Dienstag zwar ebenfalls überwiegend Gewinne geschrieben, auf 24-Stunden-Sicht performt aber nur Cardano (+6,3 Prozent) noch besser als der Bitcoin. Mit Blick auf die 7-Tages-Performance habe es beim Bitcoin indes nur für das Mittelfeld gereicht. Mit Avalanche (+27,9 Prozent), Cardano (+20,3 Prozent), Solana (+13,7 Prozent) und Ethereum (+18,2 Prozent) hätten gleich vier Top-Coins noch deutlich besser abgeschnitten.



Das sei freilich nur eine Momentaufnahme, aber dennoch grundsätzlich positiv zu werten. Dass die Kurse weiter steigen würden, obwohl FED-Chef Powell nach der jüngst eingeleiteten US-Zinswende eine noch aggressivere Geldpolitik in Aussicht gestellt habe, sei ein Indiz, dass das der Kryptomarkt das Ende des billigen Geldes inzwischen ausreichend eingepreist habe.



Die Korrelation von Bitcoin und Co mit den traditionellen Märkten bleibe indes hoch. So werde die aktuell deutlich aufgehellte Stimmung am Kryptomarkt unter anderem mit den teils deutlichen Kursgewinnen an den asiatischen Börsen in der Nacht auf Dienstag begründet.



Für Bitcoin und Ethereum sei die Erholung der letzten Tage zweifelsohne positiv, für Entwarnung sei es aber noch zu früh. Die geopolitische Lage in der Ukraine bleibe angespannt und könne jederzeit für neue Marktturbulenzen sorgen, während beide Coins mit Blick auf den Chart in mehrmonatigen Seitwärtskanälen feststecken würden.



Auf lange Sicht bleibe DER AKTIONÄR aber unverändert optimistisch für die weitere Entwicklung der beiden Top-Kryptos.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trotz der aggressiven Töne von FED-Chef Jerome Powell hinsichtlich des Kampfs gegen die rasant steigende Inflation werden am Kryptomarkt am Dienstag teils deutliche Gewinne geschrieben, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Während der Gesamtmarkt rund 3,5 Prozent zulege, würden Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) und einige Altcoins mit überdurchschnittlichen Gewinne herausstechen.Nach Daten des Branchenportals "coinmarketcap.com" sei der Bitcoin am frühen Dienstagmorgen bei rund 43.000 Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang März gesprungen. Zwar sei er seither etwas zurückgekommen, auf 24-Stunden-Sicht stehe aber dennoch ein Kursplus von rund 4,4 Prozent zu Buche. Auf Wochensicht komme die digitale Leitwährung damit auf ein Plus von mehr als zehn Prozent.