Die große Nachfrage nach Kryptowährungen habe aber durchaus einen substanziellen Hintergrund. Denn sie böten die - offensichtlich von vielen Menschen gewünschte - Möglichkeit, im virtuellen Raum eine Art Bargeld zu haben, d.h. unkompliziert, schnell und anonym Bezahltransaktionen vorzunehmen. Hier würden inzwischen viele Zentralbanken mit ihren Überlegungen zu "digitalem Geld" ansetzen. Entsprechende Vorbereitungen zu dem Thema CBDC (Central Bank Digital Currency) seien beispielsweise bei der US-Notenbank FED, der Europäischen Zentralbank EZB, der Riksbank in Schweden sowie der Peoples Bank of China schon recht weit gediehen.



Die Idee hierbei sei, dass Privatleute an "digitalen Geldautomaten" eine gewisse Menge von Euro, US-Dollar oder anderen Währungen erwerben und diese insbesondere für kleinere Käufe im Internet verwenden könnten, ob für einen interessanten Artikel in einer Internetpublikation, einen Sportkurs, die einmalige Nutzung eines Streaming-Dienstes, ... Mit einem einzigen "Kauf-Klick" werde das Geld aus der digitalen "Brieftasche" entnommen und dem Anbieter überreicht - ganz ohne Angabe von Kontoverbindung, Kreditkartennummer oder sonstiger Daten. Damit würde sich plötzlich ein weites Feld von Kleinst-Dienstleistungen im virtuellen Raum eröffnen, die durch die einfache Bezahlmöglichkeit für beide Seiten - Anbieter und Nachfrager - interessant würden.



Im Gegensatz zu den derzeit existierenden Zahlungsmöglichkeiten würden hier keine Datenspuren hinterlassen. Und im Gegensatz zu den Kryptowährungen gebe es keine "Wechselkursrisiken", weil ein digitaler Euro einem Euro in der realen Welt entspräche. Diese CBDC hätten bei einer guten technischen Gestaltung das Potenzial, den Kryptowährungen das Wasser abzugraben.



Die Fans von Kryptowährungen würden diesen die Eigenschaft von "global gültigen Krisen-Wertaufbewahrungsmitteln außerhalb des etablierten Finanzsystems" zuschreiben, vergleichbar mit Gold. Allerdings brauche es für eine solche Funktion eine gehörige Portion Vertrauen, das langfristig aufgebaut werden müsse. Gold habe dieses Vertrauen im Lauf seiner über 5.000-jährigen Geschichte gewonnen. Ob und wie schnell dies Kryptowährungen gelingen könne, sei schwer zu sagen. Zweifel an der selbst ausgerufenen Sicherheit der Kryptowährungen würden nicht zuletzt daraus resultieren, dass zwar die Verschlüsselungsmethoden, die den Kern der Technologie ausmachen würden, als sicher gelten würden, aber die für die Aufbewahrung und die Verwaltung von Kryptowährungen erforderliche Software im Allgemeinen bei weitem nicht so sicher sei.



Eine ganze Reihe von Bitcoin-Börsen und -Konten ("Wallets") seien beispielsweise schon gehackt und teilweise geplündert worden. Mangels Regulierung und entsprechender Sicherungseinrichtungen zum Anlegerschutz in diesem Segment sei die Chance gering, auf diese Weise verlorene Guthaben wieder zu bekommen. Dies erhöhe das mit einem direkten Kryptowährungs-Investment verbundene Risiko zusätzlich zu den ohnehin sehr hohen Kursschwankungen und den höchst unterschiedlichen gehandelten Preisen auf den vielen Krypto-Börsen weltweit. Einen Teil dieser Risiken könne man über die Nutzung von im etablierten Finanzsystem neu entstandenen Finanzprodukten umgehen, beispielsweise Futures-Kontrakte oder ETF auf einzelne Kryptowährungen.



Die Wertentwicklung von Bitcoin & Co. sei aus Sicht der Analysten faktisch nicht prognostizierbar. Denn es handle sich um enge Märkte, an denen schon mit begrenzten Beträgen starke Preisschwankungen erzeugt werden könnten und die sehr stark von Spekulation geprägt seien. Ein echter Bewertungsmaßstab für Kryptowährungen existiere nicht. Zudem könnten regulatorische Veränderungen die Attraktivität von Kryptowährungen deutlich verringern. Solche Veränderungen seien durchaus wahrscheinlich, denn die regulatorischen Anforderungen an diese Art der Geldanlage dürften perspektivisch nicht zuletzt aus Wettbewerbsgründen an diejenigen vergleichbarer klassischer Geldanlagen angepasst werden.



Wie sich die Verbreitung und Nutzung von Kryptowährungen entwickeln werde, sei schwer abzusehen. Die den meisten Kryptowährungen zugrunde liegende Blockchain-Technologie sei eine echte Innovation. Allerdings hätten sich bislang keine Probleme gefunden, für die sie eine Lösung böten. Von den vielen Projekten, die im Zuge der ersten Euphoriewellen angekündigt worden seien, gebe es abgesehen von den Kryptowährungen kaum Beispiele für erfolgreiche Anwendungen. Dem potenziellen Einsatz im Hinblick auf die Fälschungssicherheit stehe die mangelnde Flexibilität im Wege. Dazu kämen die Komplexität, die Transaktionsgeschwindigkeiten, Sicherheitsbedenken und der äußerst hohe Energieverbrauch als weitere Nachteile. Vor allem letzterer könnte ein limitierender Faktor für die Zukunft der Blockchain-Technologie werden. So verbrauche eine einzige Transaktion bei einer durchschnittlichen Kryptowährung mehr Energie als ein US-Haushalt pro Tag.



Die Nutzung von Kryptowährungen als Geldanlage sei zum aktuellen Zeitpunkt als hochspekulativ einzuordnen. Die weitere Entwicklung der Bedeutung von Kryptowährungen als Geldanlagevehikel hänge u. a. davon ab, inwieweit staatliche Institutionen deren uneingeschränkten Einsatz tolerieren würden. Dagegen könnten für die Blockchain-Technologie durchaus noch sinnvolle Einsatzgebiete gefunden werden. Langfristig gesehen sei jedoch die breit gestreute Beteiligung an innovativen Unternehmen des Daten- und Kommunikationssektors mit aussichtsreichen Geschäftsmodellen und vernünftiger Bewertung vermutlich die sicherere Variante im Vergleich zum Kauf der "Shootingstars" aus der Welt der Kryptowährungen. (15.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im November 2008 veröffentlichte der bis heute anonyme Satoshi Nakamoto das "Bitcoin Whitepaper", unter anderem als Reaktion auf die Finanzkrise, so die Analysten der DekaBank.Mit der darin entwickelten Blockchain-Technologie habe er den Grundstein für mittlerweile mehrere Tausend sogenannter Kryptowährungen gelegt. Viele der Kryptowährungen hätten im Windschatten des großen Bruders Bitcoin in den vergangenen Jahren enorme Wertzuwächse verzeichnet. Inzwischen würden Unternehmen medienwirksam Teile ihrer Barreserven in Kryptowährungen investieren, große internationale Zahlungsdienstleister würden Kryptowährungs-Projekte planen, und ein namhafter Automobilhersteller habe unlängst angekündigt, in Zukunft Zahlungen mit Bitcoins zu akzeptieren. Weiterhin gebe es aber viele Fragezeichen. Seien Bitcoin & Co. tatsächlich neue Währungen? Welches Potenzial hätten sie insbesondere mit Blick auf die langfristige Geldanlage?Um eines gleich am Anfang vorwegzunehmen: Aus Sicht der Analysten seien Kryptowährungen weiterhin keine seriösen Instrumente für die Geldanlage der privaten Haushalte in Deutschland. Denn sowohl ihr Anspruch, eine Alternative zu offiziellen Währungen zu bieten, als auch die Idee, mit dem entsprechenden (hochspekulativen) Investment sein Vermögen zu mehren, würden ihres Erachtens erhebliche Probleme bergen.Bitcoin & Co. als Währungen Kryptowährungen würden heute kaum die Funktionen erfüllen, die eine Währung erfüllen sollte: Allem voran sei eine Währung ein "allgemein akzeptiertes" Zahlungsmittel. Die täglichen Bitcoin-Transaktionen würden derzeit noch nicht einmal ein Zehntel Promille an den globalen Transaktionen ausmachen. Damit seien sie weit davon entfernt, ausreichend akzeptierte Zahlungsmittel zu sein. Und was nütze ein Vermögen in Bitcoin, wenn man Rechnungen und Steuern in Euro oder US-Dollar zu bezahlen habe und der Umtausch umständlich sowie wegen der stark schwankenden Kurse von großer Unsicherheit begleitet sei?Ein Teil der Beliebtheit von Kryptowährungen gründe darin, dass mancherorts eine gewisse Skepsis gegenüber offiziellen Währungen gehegt werde. Das gelte nicht nur für autokratische Systeme, sondern auch für demokratische Staaten. Als Begründung würden unter anderem die ultra-lockere Geldpolitik der Zentralbanken und die stark gestiegene Staatsverschuldung angeführt. Diese würden das Vertrauen in die offiziellen Währungen unterminieren. Den privaten Kryptowährungen werde dagegen von deren Verfechtern eine deutlich höhere Zuverlässigkeit zugeschrieben, weil sie mit Blick auf die unveränderlichen zugrundeliegenden Programmcodes nicht manipulierbar seien. Allein schon die Tatsache, dass an den engen Krypto-Märkten starke Wertschwankungen auftreten würden, die oft aus punktuell hohen Käufen bzw. Verkäufen einzelner Akteure resultieren würden, zeige jedoch die Grenzen dieses Arguments.Die von vielen hoch gelobte Begrenzung der Anzahl der umlaufenden Bitcoins auf insgesamt 21 Millionen Stück mache gerade Bitcoin aus ökonomischer Sicht ungeeignet als "Welt-Währung". Denn bei anhaltendem Wirtschaftswachstum führe eine begrenzte Geldmenge zu Deflation. Dies sei auch der Grund, warum die Zentralbanken sich schon seit Jahrzehnten vom Goldstandard abgewandt hätten. Überdies erlaube eine solche Währungskonstruktion es nicht, bei Wirtschaftskrisen durch eine Ausweitung der Liquidität stabilisierend zu wirken. Dass die Stabilisierungsfunktion der Geldpolitik in den vergangenen Jahrzehnten sehr weit getrieben worden sei, könne durchaus kritisiert werden. Deshalb in das entgegengesetzte Extrem von Währungsverfassungen zu verfallen, hätte aber für den gesellschaftlichen Wohlstand weitaus schädlichere Konsequenzen.