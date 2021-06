Inländische Handelsplätze für Kryptowährungen habe die chinesische Regierung bereits im September 2017 geschlossen, zuletzt sei der Kurs gegen Bitcoin und Co aber noch einmal deutlich verschärft worden. Ein im Mai verhängtes Mining-Verbot werde laut Medienberichten seit dem letzten Wochenende durchgesetzt. Nun solle offenbar auch der Zugang zum Kryptomarkt und entsprechende Finanzdienstleistungen erschwert werden.



Warum China ausgerechnet jetzt mit dem Krypto-Verbot ernstmache, könne nur spekuliert werden. Ein Zusammenhang mit der Einführung einer eigenen, staatlich-kontrollierten Digitalwährung sei jedoch sehr wahrscheinlich.



Auch wenn die Maßnahmen nach dem Säbelrasseln der vergangenen Wochen quasi mit Ansage kommen würden, würden sie am Kryptomarkt für große Verunsicherung sorgen. Seit Freitag hätten sich bis zu 300 Milliarden Dollar der Marktkapitalisierung von Bitcoin und Co in Luft aufgelöst. Mit einem Minus von rund einem Prozent könne sich der Bitcoin am Dienstagmorgen aber zumindest im Bereich von 32.500 Dollar stabilisieren.



Solange der Kurs in der Seitwärtsrange zwischen 30.000 und 40.000 Dollar notiere, ändere sich zunächst nichts am übergeordneten Chartbild - der Bitcoin bleibe auf Richtungssuche. Langfristig investierte Anleger bleiben dabei, Neueinsteiger warten an der Seitenlinie auf eine Entscheidung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



