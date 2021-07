Man sei "ziemlich besorgt" und hätte daher einige Maßnahmen ergriffen. Die Erklärung folge auf Medienberichte, wonach die Behörden nach Mining- und Fintech-Firmen auch Software-Unternehmen mit Bezug zu Kryptowährungen ins Visier genommen habe.



Ob Bedenken wegen der globalen Finanzmarktstabilität wirklich der primäre Grund für die harte Haltung der chinesischen Regierung sei, sei allerdings fraglich. Tether sei mit einer Market Cap von rund 62 Milliarden Dollar der größte Stablecoin der Welt. Das entspreche zwar rund fünf Prozent des gesamten Kryptomarkts. Im Verhältnis zum globalen Finanzsystem und der Geldmenge in Dollar, Euro, Yuan und Co seien es allerdings Peanuts.



Gut möglich also, dass das Vorgehen gegen Bitcoin und Co eher im Zusammenhang mit der aktuell laufenden Einführung des digitalen Yuan stehe. Mehr als zehn Millionen Nutzer hätten sich laut Fan schon für den Testlauf mit dem chinesischen Zentralbank-Coin angemeldet.



Auch dabei handele es sich um einen Stablecoin. Anders die meisten Kryptowährungen sei dieser allerdings nicht dezentral, sondern werde von der chinesischen Notenbank ausgegeben und kontrolliert.



Das Säbelrasseln in China habe in den vergangenen Wochen immer wieder für große Unsicherheit unter den Marktteilnehmern gesorgt. Auch am heutigen Donnerstag gehe es am Kryptomarkt überwiegend bergab. Der Bitcoin verliere dabei rund sechs Prozent und rutsche unter die kurzfristige Unterstützung bei 33.000 Dollar.



Solange die untere Begrenzung des aktuellen Seitwärtstrends im Bereich von 30.000 Dollar halte, ändere sich jedoch nichts am übergeordneten Chartbild. Auf lange Sicht sei DER AKTIONÄR ohnehin unverändert bullish für den Bitcoin. (08.07.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Regierung ist zuletzt hart gegen Bitcoin-Miner sowie Fintech- und Software-Firmen mit Bezug zum Kyptomarkt vorgegangen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Sprecher der Chinesischen Zentralbank habe sich nun erneut zum Thema geäußert: In seiner Behörde sei mal "ziemlich besorgt".Sorgen würden den Zentralbankern vor allem die Risiken für das globale Finanzsystem bereiten, die von privat entwickelten Digitalwährungen ausgehen würden - allen voran Stablecoins. Dabei handele es sich um Kryptowährungen, die an einen fixen Referenzwert wie beispielsweise dem US-Dollar gekoppelt und daher weniger volatil seien.