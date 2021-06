Beim Bitcoin sehe es gerade gefährlich aus. Trader sollten heute den Bereich um 32.000 USD im Auge behalten. Werde diese Marke unterschritten, sei mit einem kurzfristigen Kursrutsch bis 30.000 USD zu rechnen. Bei Kursen unterhalb von 30.000 USD herrsche dagegen Alarmstufe Rot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kursverfall beim Bitcoin gehe auch zum Wochenauftakt weiter, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bereits letzte Woche habe die wertvollste Kryptowährung rund 10% an Wert verloren. Am heutigen Montag stehe Bitcoin nun aktuell erneut etwa 9% im Minus. Charttechnisch sehe die Lage jetzt sehr kritisch aus.Zwischen Mitte April und Mai habe der Bitcoin massiv unter einem Abverkauf gelitten. Am 19. Mai habe sich schließlich die Lage zugespitzt. An diesem Tag habe der Coin zwischenzeitlich bis exakt 30.000 USD zurückgesetzt (Coinbase-Notierung). Seitdem sei der Bitcoin innerhalb eines stark gehandelten Preisbereiches zwischen 32.000 und 40.000 USD geschwankt.